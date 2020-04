Andraž Šporar si v Sportingu priškrtí opasok, v Afrike si futbal tak skoro nezahrajú

Futbalisti Sportingu Lisabon súhlasili so znížením platov v dôsledku koronakrízy o 40 percent. Opatrenie sa bude týkať mesiacov apríl, máj a jún, informovala agentúra AP.

Vedenie klubu, do ktorého zo Slovana Bratislava v zime prestúpil slovinský útočník Andraž Šporar (26), išlo ešte ďalej. Platy si znížilo o 50 percent. Sportingu patrí v portugalskej lige priebežné 4. miesto, do jej konca zostáva 10 kôl. Podľa portugalských médií o podobnom kroku uvažujú aj v FC Porto a v Benfice Lisabon.



K dôrazným opatreniam proti pandémii nového koronavírusu pristúpili aj v Afrike. Semifinálové zápasy africkej futbalovej Ligy majstrov 2019/2020 pre pandémiu koronavírusu odložili na neurčito. Hrať sa mali v prvých dvoch májových týždňoch.



Mimoriadne zasadnutie výkonného výboru Africkej futbalovej konfederácie (CAF) tiež odložilo semifinále afrického Konfederačného pohára a kvalifikačné zápasy MS hráčok do 17 rokov. Informovala agentúra APA.