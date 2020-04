Čo bude s letnými tábormi pre deti? Slovenskí skauti hľadajú na leto alternatívy

Letné tábory pre deti sú pre pandémiu nového koronavírusu ohrozené. Slovenský skauting (SLSK) ako jedna z najväčších organizácií pre deti a mládež má o konaní svojich táborov rozhodnúť do konca mája.

Problémom môže byť aj plánovanie a účasť vedúcich na táboroch. Často ide o študentov, ktorí môžu mať posunuté skúšky či ukončenie štúdia na letné obdobie. Budúce fungovanie organizácií pracujúcich s mládežou môže byť neisté, keďže pracujú aj vďaka podpore z grantov.

Definitívne rozhodnutie o konaní táborov majú skauti prijať do 31. mája. "Dlhšie už nemôžeme čakať, lebo na vybavenie letného tábora je potrebných viacero dokumentov od rôznych orgánov verejnej správy. Aj to je jeden z dôvodov, prečo odporúčame plánovať si organizáciu letných táborov na druhú polovicu prázdnin," povedal pre TASR riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu Juraj Lizák.

Ak sa letné tábory nebudú môcť uskutočniť v plnom rozsahu, Slovenský skauting uvažuje nad organizáciou prímestských táborov. Deti by mali aktivity neďaleko bydliska a chodili by každý večer domov. Pokiaľ sa tábory nebudú konať vôbec, skauti chcú podľa Lizáka pripraviť aj metodiku pre rodičov, aby im uľahčili tvorbu programu pre deti.

Študenti, ktorí sú skautskými dobrovoľníkmi, podľa neho do poslednej chvíle nevedia, ako budú mať voľno, a preto sa ťažie sľúbia na výpomoc pri realizácii táborov. "Problémy môžu mať aj pracujúci dobrovoľníci, lebo nemálo z nich si už teraz čerpá dovolenky alebo živnostníci nezarábajú," doplnil.

Organizácia táborov aj celá činnosť práce s deťmi prebieha v krízovom režime. Súčasná situácia ohrozuje aj existenciu mládežníckych organizácií. "Celkovo má teraz sektor práce s mládežou problém, že sa neuchádza o finančné granty, ktoré sú primárne alokované na podujatia a priamu činnosť s deťmi. Viaceré organizácie môžu mať následne existenčné problémy alebo dokonca môžu zaniknúť. Uvidíme, čo prinesie september a či budeme môcť znovuobnoviť našu prezenčnú činnosť," povedal Lizák s tým, že ak žiaci a študenti nastúpia do školy, obnovia svoju činnosť i skauti.

Skautská pravidelná činnosť je momentálne pozastavená, no mladí sa zapájajú do rôznych dobrovoľníckych aktivít. Do projektu s názvom Skautská služba sa podľa Lizáka pripojilo vyše 400 dobrovoľníkov, ktorí šijú rúška, roznášajú seniorom letáky, pomáhajú tiež ľuďom bez domova či onkologickým pacientom.

Väčšina skautských aktivít sa presunula z prostredia prírody a oddielov do online priestoru a rodín. "Skauti si plnia výzvu Antivírus, ktorá je postavená na siedmich základných úkonoch vychádzajúcich z preventívnych opatrení proti šíreniu vírusu. Tie musia plniť počas trvania karantény a nemali by ich vynechať. Pravidelné schôdzky sa organizujú cez rôzne online nástroje, aby ostali v kontakte so svojimi členmi," uzavrel Lizák.