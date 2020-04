Slovenskí herci pomáhajú v náročných časoch: Rodičia si budú môcť na chvíľku vydýchnuť

Herec Juraj Loj (37) zasadol do školských lavíc. Dôvod bol jasný - pomôcť deťom a aj rodičom v ťažkej situácii počas pandémie koronavírusu.

Svoj známy hlas a talent využil na načítanie diktátov a básničiek. Deti sa tak budú môcť s takou pomôckou učiť v pohodlí domova. Nebol však sám. Ruku k dielu pridali aj jeho kolegovia Marek Majeský (47), Braňo Deák (37), Marián Labuda ml. (46) a Gregor Hološko (42). Krásny čin od slovenských hercov.

Po tom, ako sa viacerí naši umelci rozhodli pomôcť niektorým rodičom tak, že prostredníctvom svojich profilov začali pravidelne čítať rôzne rozprávky, prišiel ďalší skvelý nápad. Známi herci využili svoj dar reči a načítali viaceré diktáty a rôzne básničky pre dedičky prvého stupňa. „Ja som čítal pre druhý a štvrtý ročník,“ povedal Novému Času Loj, ktorý sa pochválil aj fotkou zo školskej lavice.

„Oslovila nás Základná škola Galileo. Je to pre nich. Oni to zavesia na ich stránku, kde si to môžu rodičia vypočuť,“ dodal s tým, že sa mu táto ponuka hneď veľmi páčila. Prostredníctvom nahrávky si teda môžu rodičia aspoň trošku oddýchnuť, keďže diktát deťom prečítajú práve naši herci. „Zmysel toho je pomôcť im s domácim vyučovaním. Môžu sa takto zdokonaľovať v slovenskom jazyku, alebo sa naučiť nové básničky,“ ukončil Juraj, ktorý momentálnu situáciu dobré pozná. Sám má doma totiž prváčika Lucasa. K Lojovi sa pridali aj Marek Majeský, Braňo Deák, Marián Labuda ml. či Gregor Hološko.