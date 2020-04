Harry Kane na odchode? Tottenham stanovil jeho astronomickú cenu

Harry Kane (26) bol donedávna jedným z najobávanejších útočníkov na svete. Na forme mu pridával aj fakt, že zranenia ho takmer úplne obchádzali.

Až donedávna. Sezóny 2016/17 či 2017/18 patrili práve ostrostrelcovi z Anglicka. Prvú sezónu vyhral najlepšieho strelca a druhú skončil o gól za Mohamedom Salahom.



V tom období tvrdil klub, ako aj samotný hráč, že je nepredajný. Kane plánoval v klube zotrvať čo najdlhšie a stať sa klubovou legendou. Už teraz je so 181 gólmi tretím najlepším strelcom v histórii klubu.



Po novom však Haryho Kanea sužujú zranenia a na trávnikoch ho výdame minimálne. Keď už sa predsa len objaví, nie je to ten "starý" Kane s formou. Podobne aj výkony Tottenhamu upadli. Hary Kane sa pre média vyjadril následovne: "Ak nebudem cítiť napredovanie klubu, moje zotrvanie v ňom budem musieť zvážiť."



Po pripustení možného odchodu stanovil klub cenovku hráča. Tá vystrelila na závratnú sumu 230 miliónov eur. Ak by sa Hary Kane predal za túto sumu, prekonal by aj doposiaľ najdrahší prestup v histórii. Ním je odchod brazílčana Neymara (28) z Barcelony do Paríža za 222 miliónov eur.



Otázne však je, či by popredné svetové kluby mali záujem o Kane, ktorý je náchylný na zranenia. Kane je však stále pomerne mladým hráčom a čakajú ho určite dlhé roky na trávnikoch.