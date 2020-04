Vedci z Cambridgea zmapovali genetickú históriu pandémie: Svet nivočia tri verzie koronavírusu

Vírus, ktorý sa objavil v Číne ako prvý, sa najviac rozšíril v USA.

Naopak, v krajine pôvodu najviac vyčíňala jeho druhá mutácia. A Taliansko teraz nivočí tretia verzia koronavírusu. Zistili to bádatelia z univerzity v Cambridgei. Vedci zmapovali genetickú históriu infekcie od decembra do marca a našli tri odlišné, no príbuzné varianty koronavírusu.

Prekvapujúce je, že prvý typ A sa v Číne veľmi nerozšíril. Je to pôvodný koronavírus, ktorý na ľudí preskočil z netopierov a šupinavcov, ktoré využíva tradičná čínska medicína. To sa stalo ešte v novembri. No už počas Vianoc bol „v obehu“ v Číne aj typ B, ktorý zmutoval z prvej verzie. Typ B sa nakoniec stal najrozšírenejším variantom v Číne. Rozšíril sa aj do väčšiny západnej Európy – Británie, Švajčiarska, Francúzska, Belgicka či Holandska.

Naopak, typ A sa rozšíril do Austrálie a najmä do USA, kam sa dostal priamo z Číny ešte v januári. Tvorí až dve tretiny prípadov zo 470-tisíc nakazených Američanov. Vyskytuje sa však takmer výhradne na západnom pobreží, kým v New Yorku je najmä typ B. Ten sa tam dostal z Európy a to už v polovici februára, niekoľko týždňov predtým, ako oficiálne zaznamenali prvý prípad.

Z typu B sa vyvinul príbuzný typ C, ktorý sa do Európy dostal zo Singapuru. Zasiahol najmä Taliansko. Vedci sú presvedčení, že vírus s oficiálnym názvom SARS-CoV-2 neustále mutuje, aby prekonal imunitný systém rôznych populácií.

Tri kmene koronavírusu

Typ A

- najbližšie ku koronavírusu, ktorý sa nachádza v netopieroch a šupinavcoch

- považuje sa za prvopočiatok pandémie

- má dva výrazné kmene – jeden pochádza z Wu-chanu a ďalší sa rozšíril v USA a v Austrálii

Typ B

- najbežnejší variant vírusu vo Wu-chane

- odvodený z typu A dvomi mutáciami

- v Číne mutuje pomaly, ale mimo Číny veľmi rýchlo

Typ C

- dcérska verzia vírusu typu B

- líši sa jednou mutáciou

-- do Európy sa dostal cez Singapur