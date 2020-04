Smutná bilancia: V štáte New York zomrel za jediný deň rekordný počet ľudí

V najviac postihnutom americkom štáte New York zomrelo v stredu na následky nákazy koronavírusom ďalších 799 ľudí. Informovala o tom na štvrtkovom brífingu guvernér Andrew Cuomo.

Cuomo podľa televízie CNN konštatoval, že ide zatiaľ o najvyšší denný nárast počtu obetí. Je to viac ako bilancia z predchádzajúceho dňa, keď pribudlo 779 obetí. Nákaze v štáte New York celkovo podľahlo najmenej 7 067 osôb. Cuomo to porovnal s útokmi na Svetové obchodné centrum z 11. septembra 2001, keď prišlo o život 2 753 ľudí.

V štáte New York je podľa Cuoma približne 18 000 ľudí hospitalizovaných s ochorením COVID-19. Vyzdvihol pokles počtu hospitalizácií i počtu pacientov vyžadujúcich si intenzívnu starostlivosť a intubáciou.

Cuomo povedal, že tempo denného nárastu počtu hospitalizovaných pacientov sa spomaľuje. Zdôraznil však, že teraz nie je čas na zmiernenie opatrení v oblasti obmedzenia sociálnych kontaktov. Zároveň obyvateľov vyzval, aby pokračovali v dodržiavaní týchto opatrení.

Ochoreniu COVID-19 v USA podľahlo viac ako 14 800 ľudí a počet nakazených je viac ako 432 000, uvádza agentúra AFP s odvolaním sa na údaje Univerzity Johnsa Hopkinsa. Približne polovicu zo všetkých úmrtí zaznamenali práve v štáte New York, pripomína AFP.