To číslo desí! Americkí vedci vyrátali, koľko Slovákov umrie na koronavírus

Tím vedcov z The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) v americkom Seattli vypracoval podrobný model vývoja situácie v jednotlivých krajinách sveta.

Na Slovensku by malo na koronavírus zomrieť 251 ľudí, pričom v období medzi 17. aprílom a 8. májom bude pribúdať v našej krajine pravidelne sedem až desať úmrtí denne. Ide samozrejme o odhad, a situácia sa preto môže ešte vyvinúť aj inak. V Európe by si mal koronavírus najviac obetí, až 40 percent, vyžiadať podľa IHME vo Veľkej Británii - až 66-tisíc. Počet nakazených u nás stúpol na 701: Minister o osude maturít, toto by si študenti mali prečítať V Taliansku by malo prísť o život celkovo 20-tisíc, v Španielsku 19-tisíc, vo Francúzsku 15-tisíc a v Nemecku takmer deväťtisíc ľudí. Pre Českú republiku model predpovedá vyše 400 úmrtí, pričom tie najťažšie dni by mali prísť už teraz počas veľkonočných sviatkov. Americkí vedci brali pri svojich výpočtoch do úvahy doterajšie údaje z jednotlivých krajín vrátane počtu obetí, počtu potvrdených nakazených, druhu a včasnosti prijatých opatrení proti šíreniu nákazy, a kapacity a vybavenia nemocníc v daných krajinách.