Objednajte si exkluzívne ochranné rúško, ktoré budete hrdo nosiť každý deň. Vyrobené na Slovensku, s možnosťou aj vlastnej potlače a expresne doručené po celom Slovensku.

Nie každý má možnosť ušiť si vlastné rúško, a preto je dopyt po látkových rúškach stále veľký. Na stránke pekneruska.sk nájdete výber farebne pestrých a kvalitných rúšok, presne takých, ktoré počas týchto dní najviac potrebujete, ale aj exkluzívne rúška so slovenským znakom či dezinfekcie a respirátory s expresným doručením po celom Slovensku do 48 hodín, v Bratislave a okolí do 24 hodín.

Vyberte si napríklad exkluzívne ochranné rúško Slovensko – ZVLÁDNEME TO! Ručne vyšívané dizajnové 2-vrstvové ochranné rúško zo 100 % bavlny najvyššej kvality s luxusne vyšitým znakom Slovenska, ktoré budete hrdo nosiť. Vybrať si môžete medzi bielou, čiernou a modrou farbou látky s možnosťou zapínania na gumičku alebo s luxusnou šnúrkou z trikolóry.

Pre tých, ktorí chcú aj v tejto situácii byť originálni, ponúkame ochranné rúška so špeciálnou potlačou. Je len na vás, ktorý motív zo širokej ponuky si vyberiete –Veľká noc, zvieratká, #zvládneme to či dokonca nechať si na rúško potlačiť vlastný motív! Otvoriť galériu Slovensko, zvládneme to! Zdroj: pekneruska.sk

Ručne vyrábané rúška sú zo 100 % bavlny najvyššej kvality, opakovateľne použiteľné. Odporúčame ich prať na 40 °C a následne prežehliť. Doplňte si výbavu rúšok, napríklad rúškami s logom PekneRuska.sk, ktoré ponúkame na trhu najlacnejšie len za 2,95 €!

POZOR! Keďže podporujeme myšlienku spolupatričnosti a veríme, že si v týchto chvíľach musíme navzájom pomáhať, z každého predaného rúška je 1 € určené na nákup rúšok pre neziskové organizácie najmä nemocnice a rýchle záchranné služby, ktoré nás požiadajú o naše rúška. Viac o tom, ako pomáhame, nájdete aj na našom Facebooku.

Spojme sa spoločne pre dobrú vec a SPOLU TO ZVLÁDNEME!