Najvyšší prírastok za jeden deň: Štát New York zaznamenal rekordných 779 úmrtí!

Americký štát New York zaznamenal v stredu 779 nových úmrtí na ochorenie COVID-19. Guvernér Andrew Cuomo však povedal, že aj napriek nárastu počtu obetí sa rýchlosť denného nárastu hospitalizovaných pacientov spomaľuje.

"To, čo sme už urobili, a to, čo robíme, prináša zmenu," povedal Cuomo podľa agentúry DPA v súvislosti s opatreniami v oblasti obmedzenia kontaktu medzi ľuďmi. Zdôraznil, že obyvatelia mesta ich musia aj naďalej dodržiavať.

Cuomo dodal, že ak sa tempo rastu bude naďalej spomaľovať, situácia v nemocniciach sa v priebehu najbližších dvoch týždňov stabilizuje. Zlá správa je však 779 nových úmrtí, čo je zatiaľ najvyšší prírastok za 24 hodín. V štáte New York už ochoreniu podľahlo celkom 6268 ľudí.

Cuomo v pondelok v štáte New York predĺžil platnosť opatrení, zahŕňajúce uzavretie škôl a služieb, ktoré nie sú nevyhnutné, do 29. apríla. Obyvateľov opätovne vyzval, aby neopúšťali svoje domovy pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Ochoreniu COVID-19 v Spojených štátoch podľahlo podľa najnovších údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa najmenej 13 829 ľudí a najmenej 404 352 je nakazených. Za 24 hodín pribudlo v USA 5543 nakazených a 934 úmrtí.