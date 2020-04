Trump zaviedol nový zákon: Pomoc pred firmy vyrábajúce ventiláciu

Prezident Spojených štátov Donald Trump vo štvrtok s využitím splnomocňujúceho zákona o obrannej výrobe nariadil vláde, aby zabezpečila dostatok surovín pre šesť amerických výrobcov nedostatkových ventilátorov.

Oznámil to Biely dom. Dôvodom je podľa prezidenta rozšíriť produkciu zdravotníckeho zariadenia, ktoré národ v čase krízy najviac potrebuje. Nedostatok ventilátorov, potrebných na liečbu pacientov s ťažším priebehom ochorenia COVID-19, pociťujú prakticky všetky veľké americké mestá. Sám Trump v stredu povedal, že tento týždeň kapacitu dostupnosti týchto prístrojov vyčerpajú mestá New York a New Orleans. Práve tieto dve mestá patrí v USA k najviac postihnutým.

Štát New York už pred časom varoval, že s ventilátormi, ktoré má k dispozícii, vydrží do nedele. Newyorský guvernér Andrew Cuomo dnes vyhlásil, že v prípade krajnej núdze budú nemocnice na jeden ventilátor nasadzovať viac pacientov, prípadne upraví na pľúcnu ventiláciu prístroje určené na iné účely, napríklad na liečbu spánkového apnoe, nekontrolované dychovej zástavy počas spánku.

Medzi výrobcami ventilátorov, ktorým má prezidentov dekrét pomôcť, je napríklad spoločnosť General Electric a niekoľko veľkých amerických firiem vyrábajúcich zdravotnícke potreby. V Spojených štátoch k dnešnému dňu podľahlo koronavírusu 5316 ľudí a choroba bola potvrdená u viac než 236.000 osôb. Uvádza to štatistika americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa, ktorá vývoj dlhodobo sleduje. Najhoršie zasiahnutým štátom zostáva New York, kde je cez 92.000 nakazených a 2373 mŕtvych.