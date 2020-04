Matovič obvinil zo situácie v osadách Pellegriniho, ten vracia úder: Všetko bolo inak!

Rómovia nemôžu za to, že sú nakazení, ale vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý rozhodol, že títo ľudia pôjdu do domácej karantény, aj keď vedel, v akých podmienkach žijú.

Konštatoval to predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) na stredajšej tlačovej besede. Zároveň informoval, že na Slovensku v utorok pribudlo 101 potvrdených prípadov koronavírusu.

„Pellegrini nám poslal taký darček, že budeme radi, ak sa z toho spoločne vylížeme,“ povedal premiér. Podľa neho sa rozhodnutie, aby všetci, ktorí pricestovali zo zahraničia, išli do štátnej karantény, ukázalo ako mimoriadne dobrý krok. Bývalého premiéra Pellegriniho vyzval, aby sa za svoje skutky ospravedlnil.

S testovaním v marginalizovaných rómskych komunitách začali v piatok 3. apríla v obci Jarovnice v okrese Sabinov. Testovanie zabezpečujú Ozbrojené sily (OS) SR v spolupráci so štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny. Zatiaľ otestovali 33 osád, na čom pracovali štyri odberové tímy. Zostáva ešte viac ako tisíc osád. „V lokalitách, ktoré sme otestovali sú ľudia, ktorí sa vrátili z Česka, Anglicka a Maroka," priblížil europoslanec Peter Pollák. Ako dodal, môžeme byť radi, že testovanie vykonáva armáda a tiež, že sa prípady nákazy odhalili. V osadách testovali len tých ľudí, ktorí prišli zo zahraničia.

Bývalá ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) na spoločnej tlačovej konferencii s Pellegrinim informovala, že Rómovia sa do osád vracali zo zahraničia 23. až 27. marca, teda v dobe, keď bol premiérom Matovič. „Ak v týchto dňoch niekto alebo niečo destabilizuje krajinu, tak to nie je vírus, ale je to premiér Matovič,“ povedal Pellegrini. Podľa neho by už mal Matovič prestať „vyplakávať“ a začať robiť. Expremiér si myslí, že Matovičovi ide iba o moc a nechce prijať zodpovednosť. „Ja som nekázal ani pani prezidentke ani pánu Matovičovi, aby sme prebrali vládu 21. marca. Ak sa na to necítil, nemusel hneď prevziať kormidlo. Možno by to dnes vyzeralo inak,“ povedal Pellegrini, ktorý sa tiež zastal všetkých vojakov a policajtov, ktorých podľa neho premiér vo svojich statusoch kritizoval.

Matovičovi tiež odkázal, aby sa naučil žiť s tým, že ako predseda vlády bude zažívať aj smutné chvíle. „Skúste sa vzchopiť, aby vás národ nevidel užialeného a uboleného. Ak sa vám, pán premiér, zdá, že na tú funkciu nemáte, tak ani nemusíte prísť pred parlament,“ odkázal mu. Dodal, že ak mala nová vláda informácie o hrozbe individuálne prichádzajúcich ľuďoch skôr, tak mala skôr konať.

Premiér prízvukoval, aby sa na Rómov nenazeralo ako na tých zlých. „Títo ľudia za to nie sú vinní, tak ako nikto z majority nie je vinný, že sa nakazili. Veď viac ako 70 Nerómov boli za posledné tri dni pozitívne testovaní v štátnych karanténach," uviedol Matovič, pričom poznamenal, že pozitívne prípady v testovaných osadách sú v piatich lokalitách a je ich 31. Matovič sa tiež pýta, koľko ďalších ľudí medzičasom mohli nakaziť. Podľa neho v tých obciach možno ešte očakávať prekvapenia.

Premiér zároveň informoval, že na Slovensku v utorok pribudlo 101 potvrdených prípadov koronavírusu, pričom v laboratóriách otestovali 2 042 vzoriek. „Prestaňme blúzniť o otváraní obchodov,“ reagoval Matovič na nové čísla. Podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa, kľúčové budú nasledujúce dva až tri týždne, ktoré ukážu ako Slovensko na tom je a či sa budú môcť uvoľniť opatrenia.