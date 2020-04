Barbora Ďurovčíková zo seriálu Nový život o Veľkej noci: Oblievač? Jeden!

Nič už nie je také, aké bývalo. Aj veľkonočnésviatky, pre ktoré ľudia zvykli cestovať naprieč celou krajinou, aby navštívili príbuzných, prežívame inak.

O svojej Veľkej noci nám porozprávala trojica herečiek z jojkárskeho seriálu Nový život - Romana Dang Van (28), Barbora Ďurovčíková (25) a Simona Kollárová (27).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Barbora Ďurovčíková: Oblievač? Jeden!

„Sviatky budú tento rok iné asi pre každého,“ smutne konštatuje Barbora Ďurovčíková, predstaviteľka seriálovej sestričky. „Predpokladám, že ľudia sa nebudú nav­števovať, a tak aj zvyky, ktoré sme aj my dodržiavali, teraz tak trochu odpadnú. Išli sme na dedinu k starkej, k našim, prišlo veľa oblievačov, naháňali nás baby po dedine... No možno si zase uvedomíme, aká je pre nás dôležitá rodina a že nie všetko je samozrejmosť.“ Ako to teda vyzerá, oblievača bude mať len jedného, manžela Jána Ďurovčíka. „Verím, že si splní tradíciu oblievania, aby som bola zdravá po celý rok,“ smeje sa. „Spravíme si pekné sviatky aj doma a budeme sa modliť, aby to všetko prešlo a budúca Veľká noc bola taká, ako má byť.“

Keď bola malá, oblievačku si vraj vedela riadne užiť. „Spolu so sesternicami sme sa doslova vyžívali v prezliekaní a v tom, že nás kúpači naháňajú a oblievajú. Úžasné časy, keď sme vedeli celá rodina tráviť sviatky spolu. Aj teraz sme rodinne založení, ale predsa len už je to iné, pokojnejšie.“ V každom prípade sa bude snažiť sviatky si užiť. „A určite sa skúsim viac zamyslieť nad všetkým, prečo sa deje to, čo sa deje, a pomodliť sa. Myslím si, že s manželom budeme robiť aj hrudku - to je ich východniarska tradícia - on to zbožňuje. Takže nebude to stopercentná Veľká noc, ale taká päťdesiatpercentná,“ dodáva.