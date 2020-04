Matovič nazval pokyny pre policajtov sabotážou, Lučanský vybuchol: Odmietam sa stať súčasťou tejto hry

Ďalší vyostrený konflikt! Kým Matovičove vzťahy v koalícii sú čím ďalej tým chladnejšie, premiér okruh ľudí, s ktorými si je ochotný skočiť do vlasov, neuzatvára.

Matovič označil v stredu pokyn na policajné kontroly na hraniciach okresov za sabotáž uznesenia vlády. Trvá na tom, že kontroly mali byť len náhodné. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že si zrejme uznesenie a jeho slová niekto zle vysvetlil. Pred verejnosť by mal podľa neho predstúpiť policajný prezident Milan Lučanský a tento krok obhájiť.

Ten však namiesto tlačovky, zverejnil status na sociálnej sieti slovenskej polície a premiérovi adresoval tvrdý odkaz. "Nesedím doma pred televízorom, aby som pozeral tlačové brífingy najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky. Nedávam úlohy stovkám policajtiek a policajtom v teréne na základe toho, čo si pozriem v televízii. Ja vydávam pokyny na základe oficiálnych dokumentov, uznesení, záverov, odporúčaní, alebo dohôd. Som v úzkom kontakte s mojim nadriadeným, ministrom vnútra, Romanom Mikulcom, s ktorým konzultujem nastavené pravidlá a podmienky," znelo jeho vysvetlenie na margo policajných kontrol, ktoré v stredu zapríčinili obrovské kolóny.

"Odmietam sa stať súčasťou hry, keď by sme si mali vymieňať zostrihy z tlačových besied, zostrihaných tak, aby to vždy niekomu zapadlo do kontextu jeho vyjadrení. Každý, kto sleduje tlačové brífingy bude možno so mnou súhasliť ak poviem, že často na nich odznejú protichodné informácie. Práve preto sa riadim tým, čo je dané na papieri a tým, na čom sa zhodneme s pánom ministrom vnútra," pokračuje vo vysvetľovaní problému.

"Je mi úprimne ľúto, že vodiči, na ktorých sa dnes vzťahovala výnimka na presun z okresu do okresu, strávili hodiny v kolónach. Policajný zbor postupoval tak, ako bolo určené po zasadnutí krízového štábu. V žiadnom prípade mi neprináleží hodnotiť, či to boli dobré, alebo zlé opatrenia. Mojou úlohou ako policajta, je splniť pokyn bez emócií."