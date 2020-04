Do vojny Sulíka a Matoviča sa zapojil ďalší koaličný partner: Na koho stranu sa postavil Kollár?

V stredu ráno začal platiť zákaz vychádzania, na ktorý dozerali policajti. Doprava však začala hneď ráno kolabovať, čo rozpútalo verejný konflikt medzi ministrom hospodárstva a premiérom.

Richard Sulík v stredu na sociálnej sieti uviedol, že z boja proti koronavírusu sme spravili na Slovensku fetiš. Zároveň kritizoval prijaté opatrenie na obmedzený voľný pohyb osôb počas Veľkej noci od 8. do 13. apríla 2020. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) vzápätí na svojom konte na sociálnej sieti na Richarda Sulíka reagoval, že neschopnosť podporiť čokoľvek nepopulárne, konané vo verejnom záujme a zverejňovať svoje výplody mysle, je v tejto chvíli mimoriadne nezodpovedné. Viac si môžete prečítať v predošlom článku.

Pre Nový Čas sa k sporu svojich koaličných partnerov vyjadril aj predseda parlamentu Boris Kollár. "Keby to bolo na mne, tak neuzavriem krajinu a nechal by som to len vo forme odporúčanie. Ale nakoľko sa každý rozumný politik musí rozhodnúť na základe faktov, údajov a nejakej štúdie a pán premiér sa rozhodol na základe toho, ako mu to odporúčalo konzílium krízového štábu. Tam hygienici, epidemiológovia, lekári a rôzni odborníci povedali, že problém veľkej mobility počas Veľkej noci nás môže všetkých ohroziť, tak pre mňa je lepšie sa 5 dní svojim spôsobom uskromniť a nejakým spôsobom sa obmedziť v mobilite a mať istotu, že sa nenakazia ďalší starí ľudia, tak to stojí za to, nie? Takže v tomto prípade musím povedať, že chápem rozhorčenie Richarda Sulíka, ale možno, keby mal 80 rokov, tak by takto nerozprával a viacej by sa bál," vyjadril svoj názor.

Dodal, že podľa jeho názoru bolo rozhodnutie premiéra správne a všetci musíme tieto dni vydržať. "Cez to všetko si myslím a rešpektujem niektoré ďalšie výroky Richarda Sulíka, že ročne na Slovensku dostane bežnú chrípku jeden až jeden a pol milión ľudí a zomrie na ňu 800 ľudí a nebojíme sa tej chrípky. Tejto sa bojíme a pritom na ňu zatiaľ zomrel jeden človek. Osobne si myslím, že z toho robíme väčšieho strašiaka, ako to je," pokračoval. Pripomenul, že sa stalo presne to, čomu chcel premiér zabrániť. "Všetci využili ten deň predtým a takto by sa to robiť nemalo. Keď je rozhodnutie, tak by malo do hodiny platiť, aby ho nikto nemohol obísť. Takže to, čo sme chceli získať, sme nezískali."

"To rozhodnutie zastaviť štát na 5 dní bolo správne. Držím stranu premiérovi, lebo nemáte informácie, ktoré mám ja, ale nebudem tu strašiť ľudí. Premiér sa rozhodol zodpovedne a správne. Cez to všetko si myslím, že ja by som to začal po Veľkej noci uvoľnovať. To je môj názor a za toto budem hlasovať, aj hnutie."

