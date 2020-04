RTVS pozastavila výrobu investigatívnej relácie: Rezník to bude musieť prehodnotiť

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník má prehodnotiť vysielanie investigatívy a do vysielania zaradiť vzdelávacie programy pre školy.

Vyplýva to z uznesenia, ktoré v utorok schválil parlamentný výbor pre kultúru a médiá. Na utorkovom zasadnutí výboru mal Rezník informovať o programovej štruktúre vysielania počas krízovej situácie. Šéf RTVS má zároveň do 20. apríla informovať výbor o opatreniach zabezpečujúcich objektivitu a nezávislosť spravodajstva RTVS.

Vo vysielaní boli napríklad pozastavené občiansko-publicistická relácia Občan za dverami a investigatívna relácia Reportéri, čo považuje predseda výboru Kristián Čekovský (OĽaNO) za problém. "Sme v situácii, keď má množstvo ľudí problémy, či už ekonomické, sociálne alebo zdravotné a potrebujú sa dostať k informáciám a aj potrebujú vedieť, ako si poradiť. Práve na to je občianska publicistika," povedal novinárom Čekovský. V tejto situácii môžu podľa neho zlyhávať inštitúcie, preto je potrebné pokrývanie diania investigatívnymi novinármi.

Relácie Reportéri a Občan za dverami sa podľa Rezníka ešte donedávna vysielali, keďže boli vopred vyrobené. Výboru vysvetlil, že ich výrobu pozastavili do polovice apríla, pretože nevedeli, ako sa bude situácia so šírením nového koronavírusu vyvíjať. Riaditeľ RTVS pripomenul, že reportéri týchto relácií aktuálne spolupracujú so spravodajstvom, zvyšok tímu, vrátane kameramanov, funguje ako záložná posádka, ktorých si chcú chrániť a v prípade potreby ich nasadiť. Výroba totiž podľa Rezníka funguje v skupinách, ktoré sa striedajú.

Čekovský skonštatoval, že RTVS vysiela posilnené spravodajstvo i programy pre deti a mládež, no ostáva podľa neho otázkou, či by sa mohlo ešte rozšíriť vysielanie pre deti a zaradiť napríklad vysielanie psychologických poradní. Rezník reagoval, že jednotliví odborníci sú napríklad hosťami v relácii Dámsky klub, a preto ostalo vysielanie tejto relácie zachované.

Šéf RTVS má podľa schváleného uznesesnia do vysielania RTVS zaradiť vzdelávacie programy v náväznosti na komunikáciu s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS).

Výbor zároveň žiada Rezníka, aby vysvetlil, ako vedenie spravodajstva RTVS zabezpečovalo predovšetkým v predvolebnom období nezávislosť a objektívnosť spravodajstva a zároveň pripravil a informoval výbor o konkrétnych opatreniach, ktorými chce zabezpečiť objektivitu, nestrannosť a nezávislosť spravodajstva RTVS. "Vzhľadom na mimoriadnu situáciu by tak mal písomne urobiť do siedmich pracovných dní a na najbližšej schôdzi výboru o nich osobne informovať," píše sa v uznesení, pričom termín určil výbor do 20. apríla.

Na výbore sa totiž podľa Čekovského šéfa RTVS pýtali napríklad na pomerne častú účasť bývalého predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) v relácii O 5 minút 12 a takisto aj na údajné zastavenie niektorých príspevkov o komunikácii Danka s obžalovanou Alenou Zsuzsovou.