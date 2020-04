Dvoma percentami z daní je možné podporiť aj mladé športové talenty

O talente Roberta Ruffiniho ml. sa športoví fanúšikovia na Slovensku dozvedeli prostredníctvom grantového programu Ukáž sa!. Pre najlepších v ňom rozdelili nadačné granty v celkovej výške 60-tisíc eur. Bez pomoci partnerov by však podobné programy nevznikli. Aktivity Slovenského olympijského a športového výboru, jeho nadácie i novozriadeného rezervného fondu Pripravení pomáhať môže v súčasnosti prostredníctvom asignácie dane podporiť aj verejnosť či podnikatelia.

Robert Ruffíni ml. sa venuje dvom športom, ktoré na prvý pohľad so sebou takmer nesúvisia – skoku do výšky a alpskému lyžovaniu. Najmä zimný šport je finančne náročný a financovanie nemôže byť iba na pleciach rodičov. Aj syn slovenského rekordéra v skoku do výšky chcel získaných 4000 eur z grantu Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru investovať predovšetkým do skvalitnenia prípravy. „Snažím sa byť vynikajúcim športovcom. Veľmi som chcel zapojením sa do programu Ukáž sa! pomôcť mojim rodičom s financovaním mojich športových aktivít. Šport mi dáva veľa životnej energie, optimizmu a sily prekonávať všetky výzvy v živote,“ hovoril po zapojení sa do grantového programu Robert Ruffini ml.

Aj projekt Ukáž sa!, ktorého podporovateľmi sú aj exkluzívny partner SOŠV TIPOS i hlavný partner SOŠV KOOPERATIVA, napĺňa jeden z cieľov Slovenského olympijského a športového výboru - podporiť mladých talentovaných športovcov. SOŠV pravidelne pomáha tým najtalentovanejším a vytvára im optimálne podmienky pre ich športovú prípravu s cieľom rozvíjať ich talent a eliminovať sociálne rozdiely. Individuálne žiadosti o finančnú podporu športovca môžu zasielať rodičia, tréneri, školy, kluby, zväzy, ale aj ďalšie subjekty športového hnutia. Podporení môžu byť aj tréneri, ktorí sa starajú o rozvoj mladých talentov. O vyriešení žiadosti rozhodne správna rada nadácie v súčinnosti s kompetentným zväzom.

Teraz môžu podporiť projekt i činnosť ďalších zložiek Slovenského olympijského a športového výboru prostredníctvom asignácie dane, takzvaných 2 percent zo zaplatenej dane, aj verejnosť a právnické osoby. Získané prostriedky poputujú nielen na podporu rozvoja mladých talentov, ale aj na ďalšie formy podpory olympizmu a rozvoja športu. „Ak chceme pôsobiť ako kľúčová inštitúcia v oblasti športu, mať prirodzenú autoritu, zastupovať záujmy športovcov a pomáhať im v rozvoji ich športovej kariéry, je prirodzené, že musíme viac angažovať širokú verejnosť do našich aktivít,“ hovorí prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.

AKO DAROVAŤ 2 ČI 3 PERCENTÁ ZAPLATENEJ DANE PRE SOŠV

Údaje, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania:

IČO: 30811082

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno/názov: Slovenský olympijský a športový výbor

Ulica: Kukučínova

Číslo: 26

PSČ: 838 08

Obec: Bratislava

1. ZAMESTNANCI (ak do 15. februára požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a dostali tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane)

- Z potvrdenia je potrebné vypočítať 2%. Ak daňovník odpracoval ako dobrovoľník v ľubovoľnej organizácii minimálne 40 hodín za minulý rok, môže darovať 3%.

- Je potrebné vyplniť formulár vyhlásenia o poukázaní dane.

- Tlačivá (potvrdenie, vyhlásenie, prípadne potvrdenie o dobrovoľníctve) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska do 30. apríla 2020.

2. FYZICKÉ OSOBY (SZČO, zamestnanci, ktorí samostatne podávajú daňové priznanie):

- Súčasťou daňového priznania je aj vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. Ak fyzická osoba odpracovala ako dobrovoľník v ľubovoľnej organizácii minimálne 40 hodín za minulý rok, môže darovať až 3 %.

- V časti VIII. daňového priznania je potrebné vyplniť sumu a požadované údaje.

- Posledný termín na podanie daňového priznania sa posunul do 31. mája 2020.

3. PRÁVNICKÉ OSOBY

- Právnické osoby môžu poukázať 2 % (1 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

- Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane.

- V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % (1 %) z dane v prospech jedného prijímateľa.

- Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote na podanie daňového priznania na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.