Taliansko bolo sklamané, ako štáty reagovali na volanie o pomoc: Do krajiny mieria lekári z Nórska a Rumunska

Pandémia nového koronavírusu znova zvýraznila niekoľko starých deliacich čiar v Európskej únii (EÚ).

Štáty na juhu a severe bloku sa opäť sporia o to, aká by mala byť finančná reakcia EÚ na pandémiu. A tentoraz je roztržka hlbšia ako počas predchádzajúcich kríz, uviedla agentúra DPA. Znovu sa objavil aj názor, že najmä Nemecko, najväčšie hospodárstvo EÚ, je nemilosrdné a nepreukazuje solidaritu, ktorá by mala byť ochrannou známkou bloku.

Sklamanie a pocit nepochopenia sú obzvlášť veľké v Taliansku, keďže partneri v EÚ nereagovali na jeho výzvy tak, ako očakávalo. Rozruch v Taliansku vyvolalo aj marcové vyhlásenie Nemecka a Francúzska adresované EÚ, že vzhľadom na vývoj pandémie nechcú vyviezť bezpečnostné produkty, ako sú masky.

Nemecko však odvtedy prijalo sériu opatrení na pomoc svojim európskym partnerom. "Pomáhať si navzájom by malo byť v Európe samozrejmosťou pre všetkých," povedal nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v nedávnom rozhovore pre talianske noviny Corriere della Sera. "Solidarita, najmä v ťažkých časoch, je súčasťou základov EÚ," dodal.

Nemecko prijalo 198 vážne chorých pacientov z iných členských štátov EÚ a je pripravené naďalej poskytovať pomoc, uviedol v pondelok (6. 4.) hovorca ministerstva zahraničných vecí. Ide o 130 pacientov z Francúzska, 44 z Talianska a 24 z Holandska. Nemecké nemocnice poslali tímy lekárov a zdravotných sestier do Talianska a Španielska. A podľa talianskeho ministerstva zahraničných vecí aj najmenej sedem ton pomôcok vrátane ventilátorov a masiek. Berlín plánuje viac dodávok.

Prvotná reakcia Európy na masívne ohnisko nákazy v Taliansku však stihla napáchať škody, pripustia predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pre talianske noviny La Repubblica. "Je potrebné uznať, že v prvých dňoch krízy, tvárou v tvár potrebe spoločnej európskej reakcie, mnohí mysleli iba na svoje vlastné problémy doma," skonštatovala a sľúbila, že sa to teraz zmení.

EÚ koordinuje a spolufinancuje zdravotnú pomoc, ktorú dostáva Taliansko

Tímy európskych lekárov a zdravotných sestier z Rumunska a Nórska, ktoré v rámci boja proti pandémii COVID-19 boli nasadené prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany v Taliansku, boli vyslané do Milána a Bergama. Ich úlohou je pomôcť preťaženým talianskym zdravotníkom. Rakúsko prostredníctvom tohto mechanizmu ponúklo Taliansku vyše 3000 litrov dezinfekčného prostriedku. Uviedla to v utorok Európska komisia (EK), ktorá túto európsku pomoc koordinuje a spolufinancuje.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá upozornila, že zdravotné sestry a lekári, ktorí opustili svoje domovy, aby pomohli kolegom v iných členských štátoch, sú "skutočnými tvárami európskej solidarity". "Ďakujem Rumunsku, Nórsku a Rakúsku za to, že prišli na podporu Talianska v čase, ktorý je pre celý kontinent taký ťažký. Toto je solidarita EÚ v akcii," dodal eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič. Spresnil, že Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) pracuje nepretržite so všetkými členskými štátmi EÚ, aby zabezpečilo, že pomoc bude nasmerovaná tam, kde je to najviac potrebné.

Taliansko zároveň aktivovalo aj družicový systém EÚ Copernicus s cieľom zmapovať zdravotné zariadenia a verejné priestory počas núdzovej situácie spôsobenej koronavírusom. V pondelok Taliansko dostalo dodávku osobných ochranných prostriedkov koordinovaných prostredníctvom ERCC. Viacero členských štátov EÚ poslalo do Talianska ochranné pomôcky, ako sú masky, kombinézy a ventilátory, ďalšie krajiny zas preberajú talianskych pacientov na ošetrenie do nemocníc na svojom území.