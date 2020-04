Minister na Novom Zélande šiel napriek karanténe na pláž: Označil sa za idiota a ponúkol rezignáciu

Novozélandský minister zdravotníctva David Clark vyrazil so svojou rodinou na pláž, hoci v krajine platí karanténa.

Neskôr svoju chybu verejne uznal, označil sa za idiota a ponúkol premiérke Jacinde Ardern rezignáciu. Vzhľadom na krízu okolo koronavírusu ale odvolaný nebol. Je iba zosadený v rámci vládnej hierarchie a prišiel o svoju druhú funkciu, ktorú zastával na ministerstve financií, informoval server BBC.



Nový Zéland vyhlásil zákaz vychádzania v stredu 25. marca, ale Clark hneď nasledujúci víkend odviezol rodinu na pláž vzdialenú 20 kilometrov od bydliska. Priznal sa k tomu premiérke, keď bol kritizovaný za iný prehrešok. Minulý týždeň totiž šiel vo svojej dodávke, na ktorej má vlastnú fotku, k cyklistickej trase, kde ho niekto vyfotografoval.



"Ľudia sa môžu ísť von nadýchať čerstvého vzduchu a ak je to potrebné odísť aj na menšiu vzdialenosť, ale požiadali sme, aby sa vyhýbali aktivitám spojeným s väčším rizikom zranenia. Minister sa tým mal riadiť," povedala premiérka. "V čase, kedy po Novozélanďanoch požadujeme historické obete, som svoj tím sklamal. Bol som idiot a chápem, že sa na mňa ľudia hnevajú," povedal k svojim prehreškom Clark.



Ardernová vyhlásila, že za normálnych okolností by bol odvolaný. V súčasnej dobe ale nemožno robiť zmätok v zdravotníctve, takže Clark zostáva ministrom. Za podobný prehrešok v nedeľu odstúpila šéfka sektoru zdravotníctva škótskej vlády Catherine Calderwood. Porušila odporúčania zdržiavať sa doma, ktoré sama vydala pre obyvateľov, a dva víkendy vycestovala do svojho vidieckeho domu.

Obmedzenia platné na Novom Zélande predpokladajú, žePohyb vonku je povolený za podmienky, že bude bezpečný. Na Novom Zélande sa koronavírusom nakazilo 1160 ľudí a jeden človek tam zomrel.