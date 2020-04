WHO považuje výzvy testovať vakcíny proti koronavírusu v Afrike za rasistické

Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom kritizoval nedávne vyjadrenia francúzskych odborníkov, ktorí naznačili, že vakcína proti koronavírusu by sa mala testovať v Afrike.

Adhanon tieto vyjadrenia označil za rasistické a dodal, že ide zrejme o prežitok koloniálnej mentality, uviedla agentúra AFP. "Afrika nemôže a nebude miestom na testovanie nijakej vakcíny," povedal Adhanom na tlačovej telekonferencii v Ženeve.

Zároveň zdôraznil, že WHO bude dodržiavať všetky pravidlá testovania vakcín alebo terapeutík po celom svete, bez ohľadu na to, či to bude v Európe, Afrike alebo inde.

Dvoch francúzskych lekárov obvinili z rasizmu po televíznej diskusii na kanáli LCI, v ktorej jeden z nich navrhol experimentovať v Afrike s vakcínou proti tuberkulóze a zistiť, či by mohla byť efektívna aj proti novému koronavírusu, informuje spravodajská televízia BBC. Argumentovali tým, že napríklad pri výskume ochorenia AIDS sa vedci často zameriavajú na osoby, ktoré sa nechránia a existuje u nich vysoká pravdepodobnosť nákazy. Lekárov následne verejne kritizovali aj bývalí známi africkí futbalisti Samuel Eto'o a Didier Drogba.

Počas konferencie sa Adhanon vyjadril aj k problematike nosenia rúšok. "Rúška by sa mali používať iba ako súčasť komplexného balíka opatrení. Samotné rúška nemôžu zastaviť koronavírusovú pandémiu," konštatoval.