Záchranná akcia pri Líbyi: Nemecká loď pomohla 68 migrantom

Nemecká záchranná loď Alan Kurdi vzala v pondelok pri pobreží Líbye na palubu 68 migrantov, oznámila v pondelok organizácia Sea-Eye, ktorej loď patrí. Informovala o tom agentúra DPA.

Loď podľa Sea-Eye zaznamenala volanie o pomoc. Migrantov bez záchranných viest našla plaviť sa na drevenom plavidle.

Záchrannú operáciu narušila loď plaviaca sa pod líbyjskou vlajkou. Sea-Eye tvrdí, že z tejto lode boli vypálené výstrely, po ktorých niekoľko osôb z dreveného plavidla skočilo do vody.

Hovorca organizácie Sea-Eye Gorden Isler povedal, že loď Alan Kurdi musí teraz nájsť bezpečný prístav. Posádka je podľa jeho slov dobre pripravená v súvislosti s nákazou koronavírusu SARS-CoV-2. Členovia sú spolu už dva týždne a u žiadneho z nich sa neprejavili príznaky.

Na palube lode sa nachádzajú ochranné prostriedky a posádka je schopná izolovať osoby, u ktorých sa objavia príznaky. Posádka však na palube nie je schopná vykonať testy na prítomnosť koronavírusu.

Alan Kurdi je v súčasnosti jediná súkromná záchranná loď operujúca pri pobreží Líbye.

V priebehu marca dorazilo do Talianska, kde platia prísne karanténne opatrenia, niekoľko stoviek migrantov. Tí sú po príchode do krajiny testovaní na prítomnosť koronavírusu a následne sú na dva týždne umiestnení do izolácie.

