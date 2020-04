Čo nás čaká cez Veľkú noc: Rozhodnutie, aké nemá v modernej histórii Slovenska obdobu

Voľný pohyb osôb bude od stredy 8. apríla 0:00 hod. do pondelka 13. apríla 23:59 obmedzený.

V rámci návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu o tom vláda rozhodla na pondelkovom rokovaní. Kabinet prijal uznesenie na základe odporúčania konzília odborníkov, ktoré sa zišlo v nedeľu popoludní. ,,Je to rozhodnutie, aké nemá v modernej histórii Slovenska obdobu," povedal premiér Igor Matovič na tlačovej konferencii.

Výnimku z obmedzenia majú cesty do a zo zamestnania, na nákupy, návštevy lekára, pohreb príbuzného, pobyt v prírode v rámci okresu, prípadne v rámci Bratislavy a Košíc na území mesta. Hranice okresu, prípadne územia Bratislavy a Košíc, je potrebné rešpektovať aj v prípade starostlivosti o príbuzného či susedskej výpomoci. Zároveň vláda na spomínané obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Obmedzenie má zabrániť masovému navštevovaniu počas veľkonočných sviatkov, a tým riziku regresu doterajšej pozitívnej tendencie minimalizácie šírenia nového koronavírusu na Slovensku. "Týmto opatrením sledujeme najmä to, aby sme nenakazili starších ľudí, našich starých rodičov. Verím, že ľudia opatrenie pochopia, je to ochrana verejného zdravia, ochrana verejného záujmu," zdôraznil predseda vlády SR Igor Matovič na tlačovej konferencii po rokovaní vlády.

Dodržiavanie zákazu by mali kontrolovať zložky rezortov vnútra a obrany, za nerešpektovanie hrozia postihy. Premiér na tlačovej konferencii hovoril o pokute do výšky 1500 eur.

Premiér avizoval tisícky hliadok v uliciach. Na cestovanie v prípade povolených výnimiek nebude potrebné vybavovať si potvrdenie. "Hliadky budú počas tohto obdobia zhromažďovať informácie, ktoré dostanú od tých, ktorých zastavia, a následne ich budú preverovať. Pri zistení porušenia bude uložená sankcia," objasnil Matovič. Verí, že k úspešnému zvládnutiu situácie prispeje aj zvýšená sebareflexia medzi tými, ktorí majú tendenciu povyšovať vlastnú slobodu nad spoločenskú zodpovednosť.