Slováci po príchode epidémie vykupovali obchody: Ako sú na tom zásoby potravín?

Zásobovanie potravinami je veľmi dobré, potravín v SR je dostatok.

Uviedol to pred pondelkovým rokovaním vládneho kabinetu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO).

"Zásobovanie (potravinami) je veľmi dobré. V pondelok sme mali na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR krízový štáb, ktorý veľmi podrobne hodnotil jeho zásoby. Môžem konštatovať, že zásoby sú dobré po nákupnej horúčke, ktorá tu bola pred časom. Situácia je stabilizovaná. Prekvapujúco, máme nielen dobré zásoby, ale aj konkrétne komodity často nakupované sú v poriadku," priblížil.

Nastáva podľa neho, paradoxne, opačná situácia. "Máme tovaru nielen dostatok, ale pri veľkonočnom sortimente je ho do istej miery nadbytok. Dopyt po typických veľkonočných produktoch klesol približne o 50 %," informoval. Doplnil, že poľnohospodári a potravinári pri kompenzáciách škôd v súvislosti s novým koronavírusom "spadajú" do všeobecných opatrení vlády. "Opatrenia deklarované na pomoc podnikateľom sa týkajú aj našich poľnohospodárov a potravinárov, takže je to slušne zabezpečené a nemáme v tejto oblasti žiadne výpadky," poznamenal.

Pripustil, že ceny niektorých druhov potravín sa zvýšili. "V niektorých položkách, napríklad pri bravčovom mäse, dochádza s svetovému nárastu cien. Je to výrazné. Zdôvodnenie je dané morom ošípaných, ktorý v niektorých krajinách spôsobil radikálne zníženie ich stavov. U niektorých komodít, napríklad u mlieka, sa však zaznamenal pokles jeho ceny. Dá sa teda povedať, že ceny (potravín) sú stabilné, dokonca v niektorých prípadoch klesajú," dodal agrominister.