Kollárova mamička Balúchová dostáva od mužov nechutné ponuky: Nemravný návrh za 25-tisíc €!

Speváčka Barbora Balúchová (32) sa zaradila medzi tie ženy, ktoré dostávajú otravné správy od úplne cudzích mužov na sociálnej sieti. Nie sú to len pozvania na kávu, ale dochádza aj k veľmi nemravným ponukám. Zúfalci nemajú hanby a sú ochotní za spoločnosť známych žien zaplatiť poriadny balík peňazí. Aspoň sa tým chvália.

Barbora dostala návrh, za ktorý by podľa slov muža získala až 25-tisíc eur! Čo na to povedala samotná blondínka, ktorá má syna Alexandra Jána (3) s multioteckom Borisom Kollárom (54)?! Svet internetu či sociálnych sietí vie byť poriadne skazený. Ľudia sa skrývajú za anonymné profily a bez akejkoľvek hanby napíšu hocikomu hocijakú ponuku. S mužmi, ktorí dávajú ženám návrhy, sa akosi roztrhlo vrece.

Svoje o tom vie aj speváčka Balúchová, ktorá správy od nápadníka zverejnila. „Si tu?“ písal ešte v minulosti sexici anonym. Keďže nedostal odpoveď, pritvrdil a išiel hneď k veci. „Hmmm? 10 000 eur?“ Ani na toto však Barbora nereagovala. Istý čas mala od muža pokoj, no nedávno si na ňu opäť spomenul. „Ahoj, nerozmyslela si si to? Hm?“ skúšal ďalej, no keď sa opäť nedočkal odpovede, s vidinou, že peniaze zohrajú rolu, pokračoval. „20 000 eur? Cash na ruku. Neboj, nie na sex,“ napísal dotyčný a pridal smajlík, zrejme na odľahčenie. Na druhý deň opäť prihodil a zvýšil odmenu. „25 000 eur?“

Nie je jediná

Balúchová po tomto všetky správy ukázala svojim sledovateľom. Pridala k tomu len otázku: „Toto je normálne?“ Vyzerá to tak, že týchto mužov neodradí ani ignorácia žien a skúšajú ich trpezlivosť. Nový Čas kontaktoval samotnú speváčku, či už má od dotyčného pokoj, no do uzávierky sa k otázkam, čo sa týka obťažovania, nevyjadrila. Isté však je, že nie je jediná, ktorej chodia takéto ponuky.

Podobne trpkým zážitkom si prešla aj sexi modelka Silvia Kucherenko.. Najvyššia suma, ktorú jej muž ponúkol, bola 100-tisíc eur. Silvia tieto ponuky, rovnako ako Barbora, ignoruje.