Šiestich chorých s koronavírusom z Francúzska prevezú do Brna: Máme dostatočnú kapacitu, tvrdí Babiš

Brnianska fakultná nemocnica by mala v najbližších dňoch prijať šesť chorých so zápalom pľúc z Francúzska. Podľa Českej televízie to v nedeľu povedal český premiér Andrej Babiš.

Francúzsko podľa neho požiadalo o pomoc a česká vláda mu vyhovela. Babiš dodal, že Česko celkovo ponúklo 14 miest, "pretože my samozrejme máme dostatočnú kapacitu." Francúzsko má teraz problémy s umiestňovaním ľudí nakazených koronavírusom do nemocníc, takže niektorých pacientov prevzalo napríklad Nemecko. Babiš poznamenal, že Česko počas koronavírusovej epidémie už pomohlo aj iným krajinám. "Po tom, ako sme pomohli Slovinsku, Španielsku a Taliansku, tak prejavujeme solidaritu v rámci Európskej únie," vyhlásil. Prezident ČR Miloš Zeman v nedeľu uviedol, že EÚ podľa jeho názoru v boji s šíriacou sa nákazou zlyhala, lebo predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa vyslovila proti uzatváraniu hraníc. Zeman v nedeľu v reakcii na to vyhlásil, že "ak by sa hranice otvorili, tak to znamená výbuch epidémie neporovnateľne väčší, než keď sú uzavreté." ČT pripomenula, že von der Leyenová koncom marca pre agentúru DPA uviedla, že zatváranie hraníc jednotlivými členskými štátmi koronavírus nezastavilo, naopak uškodilo mnohým firmám a prerušilo dodávateľské reťazce v Európe. Zdôraznila, že to bol vnútorný trh, ktorý EÚ priniesol taký blahobyt a silu. Pokiaľ ide o režim na českých hraniciach, podľa Zemana by mali zostať pre turistov uzavreté na rok. Zeman sa domnieva, že Česko by sa takto vyhlo tomu, aby bola zmarená práca českých zdravotníkov v boji proti koronavírusu. Premiér Babiš však v tejto súvislosti podľa ČT vyjadril nádej, že sa tak nestane. "To by sme určite nechceli, ale záleží od toho, čo sa bude diať v okolitých krajinách," dodal. Otváranie hraníc po odznení epidémie bude podľa Babiša až jedným z posledných krokov. Česko má 59 obetí koronavírusu: V troch nemocniciach chcú testovať experimentálny liek Remdesivir