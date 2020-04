Česko má 59 obetí koronavírusu: V troch nemocniciach chcú testovať experimentálny liek Remdesivir

Počet ľudí, ktorých v Česku pozitívne testovali na nový koronavírus, sa do soboty zvýšil na 4362. V krajine evidujú 59 úmrtí na ochorenie COVID-19 a 78 ľudí sa doteraz vyliečilo, píše spravodajský portál Novinky.cz.

Český minister vnútra a obrany Jan Hamáček po rokovaní s prezidentom ČR Milošom Zemanom a jeho poradným tímom uviedol, že v krajine sa darí proti pandémii koronavírusu bojovať lepšie než sa očakávalo. Vláda však podľa jeho slov núdzové opatrenia zatiaľ výrazne zmierniť neplánuje. Minister nespresnil, ako dlho má stav núdze v Česku platiť. Hamáček uviedol, že prezident na stretnutí ocenil prácu zdravotníkov, policajtov, hasičov, vojakov a ďalších a vyjadril aj podporu vláde.

Námestník českého ministra zdravotníctva Roman Prymula v rozhovore pre portál ČT24 naznačil, že v ČR možno dôjde k miernemu uvoľneniu opatrení: "Musíme monitorovať nárast ochorení v Českej republike. V tejto chvíli je tá krivka stabilná. Za týchto podmienok môžeme vykonať nejaké drobné uvoľnenia, ale nie nejaké dramatické." Ako príklad Prymula spomenul možné sprístupnenie športovísk pre individuálne športy.

Výrobca experimentálneho lieku Remdesivir si vyžiadal dve až tri miesta pre prípadné ďalšie testovanie medikamentu proti koronavírusu v Česku. Mali by to byť Fakultná nemocnica Brno a v Prahe Fakultná nemocnica Motol a Nemocnica na Bulovke. V Českej televízii (ČT) to v sobotu povedal Prymula. Ku koľkým ľuďom by sa liek mohol dostať, zatiaľ nie je jasné, dodal. V Česku Remdesivir lekári použili zatiaľ pre jedného pacienta vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe.



Liek, ktorý vznikol proti ebole, je pre použitie proti koronavírusu vo fáze klinickej štúdie. Prymula uviedol, že mu v sobotu ráno telefonovali zástupcovia firmy Gilead, ktorá Remdesivir vyrába.povedal. Centrá by podľa neho mala byť umiestnené do najväčších nemocníc, ktoré sa o nakazených starajú.Všeobecná fakultná nemocnica (VFN) v piatok oznámila, žePodľa ošetrujúceho lekára však nemožno povedať, či bol Remdesivir pre uzdravenie pacienta zásadný. Nemocnica liek pre tohto pacienta získala priamo od výrobcu na základe žiadosti popisujúcej jeho stav.Vo firme Gilead ho vyvinul tím pod vedením Čecha Tomáša Cihlářa.Ľudia vo vážnom stave s respiračným zlyhaním z tejto skupiny o neho môžu požiadať cez web firmy Gilead. S výnimkou pacienta vo VFN však ďalším českým pacientom liek spoločnosť doteraz neschválila.