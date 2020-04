Krajniak odprezentoval, ako bude prebiehať pomoc podnikateľom a živnostníkom: Očakáva státisíce žiadostí

Rezort práce a sociálnych vecí začne od pondelka od 12:00 prijímať žiadosti o pomoc pre zamestnávateľov, ktorí museli pre hrozbu šírenia koronavírusu po rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva povinne zatvoriť svoje prevádzky.

Ide o pomoc s preplatením 80 % hrubej mzdy zamestnanca s maximálnou výškou príspevku v sume 1 100 eur. V stredu od 12:00 začne ministerstvo práce a sociálnych vecí prijímať žiadosti o štátny príspevok pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorým pre koronakrízu klesli tržby aspoň o 20 percent. Na nedeľnej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. "V marci stačí polovičný pokles tržieb," povedal. Pomoc od štátu totiž bude za marec v polovičných sumách.

Od pondelka od 12:00 súčasne rezort práce sprístupní dve webové stránky pomahameludom.sk a neprepustaj.sk, na ktorých sa žiadatelia o pomoc dozvedia potrebné informácie. "Na oboch týchto weboch bude ten istý obsah," povedal minister. Popri tom bude informácie poskytovať aj call centrum, na ktorom bude pracovať 70 vyškolených operátorov. Telefónne číslo podľa neho ľudia nájdu webových stránkach vytvorených na tento účel.

Šéf rezortu práce a sociálnych vecí očakáva, že na úrady práce a sociálnych vecí príde 250-tisíc žiadostí, 50-tisíc od zamestnávateľov so zatvorenými prevádzkami a zvyšných 200-tisíc od zamestnávateľov a SZČO, ktorým klesli tržby aspoň o 20 percent. "Vyplnené žiadosti a výkazy, prosím, posielajte nepodpísané, neskenujte ich, nedávajte tam nejaký skenovací podpis," požiadal Krajniak. Tieto žiadosti a výkazy treba poslať na adresy úradov práce a sociálnych vecí, ktoré sú príslušné podľa prevádzky firmy alebo SZČO.

Podľa neho sa tým dosiahne, aby sa systém nezahltil a žiadosti sa spracovali čo najrýchlejšie. Do 24 hodín od poslania žiadosti a výkazu dostane každý žiadateľ potvrdenie o zaregistrovaní jeho žiadosti. Od 14. apríla budú úrady práce a sociálnych vecí podľa Krajniaka posielať žiadateľom o pomoc dohody buď do elektronickej schránky žiadateľa alebo poštou. Tieto dohody bude podľa Krajniaka potrebné podpísať a obratom poslať naspäť elektronickou formou so zaručeným elektronickým podpisom, poštou alebo do podateľne úradov práce.

"Do 24 hodín od doručenia podpísanej žiadosti začnú úrady práce posielať peniaze jednotlivým zamestnávateľom," tvrdí minister. Už 15. apríla tak podľa neho odídu z úradov práce prvým žiadateľom peniaze od štátu a 16. apríla už môžu byť na účtoch zamestnávateľov. "Chcel by som poprosiť všetkých žiadateľov o trpezlivosť," zdôraznil. Kontrola oprávnenosti čerpania pomoci od štátu sa podľa Krajniaka zrealizuje až spätne po získaní tejto pomoci.

Vláda v utorok schválila podmienky podpory zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí v čase vyhlásenia hrozby šírenia koronavírusu uzatvorili svoje prevádzky. Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti dostane tá SZČO, ktorej tržby pre koronakrízu klesli najmenej o 20 percent. Pri poklese tržieb o viac ako 20 % bude tento príspevok za apríl tohto roka a ďalšie mesiace 180 eur, pri poklese viac ako 40 % to bude 300 eur, pri viac ako 60 % pôjde o sumu 420 eur a pri poklese viac ako 80 % to bude čiastka 540 eur. Za marec dostane SZČO paušálny príspevok v polovičnej sume. Maximálna celková výška príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa bude 200-tisíc eur mesačne.

Mieru poklesu tržieb SZČO špecifikuje v čestnom vyhlásení, zníženie tržieb sa má porovnávať voči rovnakému obdobiu roku 2019, prípadne voči priemeru za celý rok 2019. "V prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020," uvádza sa v materiáli, ktorý schválila vláda. Schválené pravidlá počítajú aj s preplatením 80 % hrubého platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky boli, alebo sú povinne uzavreté. Súčasťou preplatenej sumy budú aj dane a odvody za zamestnanca. Maximálna výška príspevku na mzdu zamestnanca dosiahne 1 100 eur. Zamestnávateľ bude povinný udržať pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Finančné príspevky bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.