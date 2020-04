Tvrdá kritika švédskeho postupu s koronavírusom: Obetí pribúda, no opatrenia nie sú

Prudký nárast počtu obetí nového druhu koronavírusu v Štokholme vedie k spochybňovaniu liberálneho prístupu švédskej vlády k pandémii, napísala v nedeľu agentúra Reuters.

Zatiaľ čo väčšina európskych krajín, vrátane susedného Dánska a Nórska, pristúpila k prísnym opatreniam na zastavenie šírenia nového koronavírusu, Švédi môžu aj naďalej navštevovať reštaurácie alebo kaderníctva a posielajú svoje deti do škôl, píše agentúra. Švédi naďalej chodia do krčiem či na koncerty, vedci sú zhrození: Rútime sa do katastrofy

Liberálny prístup švédskej vlády, ktorá sa snaží minimalizovať dosah epidemiologických opatrení na ekonomiku, sa však stáva terčom kritiky úmerne tomu, ako sa nákaza začína v zvýšenej miere šíriť v hlavnom meste. "Nemáme na výber, musíme okamžite uzavrieť Štokholm," uviedla v tejto súvislosti pre Reuters Cecilia Soderbergová-Nauclerová, profesorka mikrobiálnej patogenézy z Inštitútu Karolinska.

Soderbergová-Nauclerová je jednou z 2300 akademikov, ktorí na konci marca podpísali otvorený list vláde, v ktorom požadovali sprísnenie opatrení proti šíreniu koronavírusu s cieľom ochrániť švédsky zdravotnícky systém. "Musíme prevziať kontrolu nad situáciou, aby sme sa vyhli totálnemu chaosu. Nikto neskúšal takýto prístup. Prečo by sme ho mali bez informovaného súhlasu skúšať tu vo Švédsku," položila si otázku vedkyňa.

V reakcii na situáciu, ktorú mieste úrady označili za "búrku" ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je nový koronavírus, otvorila štokholmská radnica poľnú nemocnicu a vyzvala každého so zdravotníckym vzdelaním na pomoc v starostlivosti o chorých.

Ľavicový švédsky premiér Stefan Lofven musel podľa agentúry tento týždeň na tlačovej konferencii čeliť okrem iných aj otázke, či nie je šírenie nákazy v domovoch dôchodcov znakom toho, že vládna stratégia zlyháva. "Nemyslím si, že je to príznakom toho. Takto to je v celej Európe. Od začiatku tvrdíme, že veci sa musia najprv zhoršiť, kým sa začnú zlepšovať," odpovedal premiér.

Vo Švédsku bolo v piatok potvrdených 612 nových prípadov nákazy ochorením COVID-19, čím celkový počet infikovaných osôb stúpol na 6000. Nový koronavírus si v tejto škandinávskej krajine doposiaľ vyžiadal 33 obetí na životom, pričom toto číslo rástlo v posledných dňoch v priemere o 25 až 30 obetí denne.