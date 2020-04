Opasky si utiahli aj v AS Rím: Taliansky klub ušetrí milióny

Po hráčoch Juventusu Turín a Interu Miláno súhlasili v talianskej Serii A so znížením platov počas koronakrízy aj hráči AS Rím.

Podľa denníka Gazzetta dello Sport sa Rimania vzdali 60 percent mzdy za marec, výplaty za apríl, máj a jún prídu na ich účet až v neskorších mesiacoch ich kontraktov. Vedenie AS informovalo, že klub takýmto spôsobom ušetrí približne osem miliónov eur.

"Pre každého je to teraz veľmi náročné obdobie a my sme sa k tomu postavili zodpovedne," uviedol tréner AS Rím Paulo Fonseca.

V Taliansko evidovali v nedeľu predpoludním celkovo 124.632 prípadov ochorenia COVID-19. Po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo už 15.362 osôb, čo je najviac na svete.