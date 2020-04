Liverpool pod paľbou kritiky: Zamestnanci veľkoklubu na štátnej podpore?

Futbalové kluby v Anglicku začínajú posielať na nútenú dovolenku časť svojich zamestnancov, aby tak ušetrili v čase šíriacej sa pandémie koronavírusu.

Najnovšie sa pridal aj líder Premier League FC Liverpool. Vedenie "The Reds" sa spolieha na záväzok štátu, že ľuďom uvoľneným z práce počas tohto krízového obdobia vyplatí 80% ich mzdy, ale maximálne do výšky 2500 libier. "Zároveň potvrdzujeme, že týmto našim zamestnancom neskôr preplatíme sto percent z platu, aby neboli finančne znevýhodnení," uvádza sa v stanovisku FC Liverpool.

Rozhodnutie poslať zamestnancov na štátnu podporu vyvolalo kritiku aj u bývalých hráčov tímu, ktorý je v prerušenej sezóne blízko zisku prvého majstrovského titulu po 30 rokoch. "Toto nemá nič spoločné s morálkou a hodnotami klubu, ktorý som poznal počas svojej aktívnej činnosti," napísal na twitteri Dietmar Hamann, člen víťazného tímu Ligy majstrov zo sezóny 2004/2005. Podobne sa na sociálnych sieťach vyjadrili aj ďalšie bývalé opory tímu z Anfield Road Jamie Carrragher či Stan Collymore. "Tréner Jürgen Klopp preukázal obrovský rešpekt najmä voči starším ľuďom a viacerí hráči sa zapojili do verejnej debaty o znižovaní platov. Teraz je však všetko rešpekt v nedohľadne. Úbohý je tento LFC," napísal bývalý kapitán tímu Jamie Carragher, ktorý v drese Liverpoolu odohral 508 zápasov. "Nepoznám jedného fanúšika FC Liverpool, ktorý by nebol znechutený týmto krokom," potvrdil niekdajší útočník Stan Collymore, cituje ho aj portál idnes.cz.

Podľa BBC sa búria aj dotknutí zamestnanci LFC. "Klub rád a často hovorí o svojich zamestnancoch ako o veľkej rodine. Ja sa však ako súčasť tohto združenia necítim. Prečo klub, ktorý zarába milióny, posiela svojich ľudí na podporu? Som sklamaný. Túto podporu štátu by mali využiť tí, ktorí majú naozaj veľké finančné problémy. A nie veľký futbalový klub," uviedol nemenovaný zamestnanec FC Liverpool.

Asociácia profesionálnych futbalistov (PFA) tento návrh nepodporuje. PFA argumentuje, že o 30% nižšie platy pre hráčov by znamenali o 200 miliónov libier nižšie odvody na daniach. Asociácia má na veci iný názor. Vyzvala vedenie Premier League na uvoľnenie podporného balíka pre kluby vo výške 20 miliónov libier. "Veríme, že absolvujeme rozhovory s vedením súťaže a tá podpora bude ešte omnoho vyššia," tvrdia predstavitelia PFA.

Do verejnej debaty o znížení či úprave platov sa zapojil aj tréner anglického národného tímu Gareth Southgate. Niekdajší skvelý obranca už údajne súhlasil so znížením platu o 30%, ale Futbalová asociácia (FA) to oficiálne nepotvrdila.