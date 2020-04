Od pondelka vstúpia na Slovensku do platnosti nové opatrenia pre ochorenie COVID-19: Čo sa zmení?

Od pondelkového (6. 4.) rána 7.00 h do platnosti vstúpia nové opatrenia, ktoré boli prijaté vládou SR na boj s novým koronavírusom. TASR o tom v sobotu informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Medzi opatrenia patrí napríklad to, že každý, kto vstúpi na územie SR po tomto čase, musí ísť do izolácie do určených zariadení na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19. V prípade negatívneho výsledku testu sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia na 14 dní. Tú musia dodržiavať aj osoby, žijúce v spoločnej domácnosti.

Nariadenie izolácie v štátom určených zariadeniach sa však nevzťahuje na tehotné ženy, osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, ťažko zdravotne postihnuté osoby alebo osoby s inými závažnými zdravotnými stavmi či osoby, ktoré na území Slovenska požívajú diplomatické výsady a imunitu.

Maloletým osobám, ktoré bez sprievodu vstupujú na územie SR, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje aj osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti.

Osoby, ktoré po pondelkovom ráne vstúpia na územie Slovenska, musia túto skutočnosť oznámiť telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi alebo pediatrovi. Tí musia následne vystaviť potvrdenie o práceneschopnosti (PN) z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19.

Nariadenia prihliadajú aj na výnimočné prípady. Títo ľudia však v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia nového koronavírusu musia bezodkladne oznámiť telefonicky túto skutočnosť svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Ide napríklad o vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie SR pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru, posádky v lodnej nákladnej doprave, ktoré vstupujú na územie SR pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letu lietadla na leteckú prepravu nákladu na územie SR, ktorí zotrvajú na palube tohto lietadla, okrem vykonania predletovej prípravy, naloženia alebo vyloženia leteckého nákladu a ďalším.

Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje, aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky, čiže respirátory typu FFP2 alebo FFP3, ochranné okuliare, rukavice a používali dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk.

Nariadenie platí až do odvolania.