Testovanie v najväčšej rómskej osade na Slovenku: Domáci priznali, že mali obavy

Veľké testovanie na koronavírus v osadách sa začalo v Jarovniciach (okr. Sabinov), kde žije najväčšia rómska komunita na Slovensku.

Testovanie na ochorenie COVID-19 v piatok vykonali príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) Ministerstva obrany SR. Domáci priznali, že z toho mali spočiatku obavy. Celá bezbolestná procedúra však netrvala viac ako 10 minút.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Skríningovú aktivitu výskytu vírusu v populácii osád zabezpečuje rezort obrany. Hovorca špeciálnych síl Mário Pažický informoval, že celú akciu v osadách koordinujú vojenskí špecialisti pre civilno-vojenskú spoluprácu. „Priamy odber vzoriek je v kompetencii vyškoleného zdravotníckeho personálu a v zodpovednosti úradu hlavného lekára OS SR. Vzorky sú odoberané výterovými setmi, teda bezbolestne a bez odoberania krvi,” uviedol Pažický.

Odber vzoriek v Jarovniciach realizovali na miestnom futbalovom ihrisku neďaleko rómskej osady, kde žije podľa údajov obce vyše 6 400 obyvateľov. Prípravy 15-členného tímu začali v piatok od 8. hodiny ráno. Prvých ľudí začali testovať pred 10. hodinou. Nad priebehom testovania dohliadal Marek Demčák z Úradu hlavného lekára OS SR. Podľa jeho slov mali na zozname 38 domácich s cestovateľskou anamnézou.

„Do areálu futbalového ihriska vstupovali vždy len dve osoby naraz. Po administratívnej procedúre sa im urobil výter z nosohltana a hrdla. Vzorky sa následne umiestnili do skúmaviek a bezpečne uchované budú prevezené do laboratória,” priblížil Demčák. Podľa OS SR boli počas piatka v pohotovosti aj vojenské vrtuľníky pre medicínsky transport, dovoz výterových setov a odvoz odobratých vzoriek.

Na priebeh testovania dozeral aj starosta obce Florián Giňa. „Išlo to hladko a bez rozruchu. Občania vedeli, že tí, ktorí sa vrátili zo zahraničia, budú testovaní,” uviedol Giňa. Priznal, že v obci a osade panovali aj obavy a strach, no hlavne zdôvodu neoverených a falošných informácií, šíriacich sa cez sociálne siete.

Mali ste pred odberom obavy?

Dušan (44), Jarovnice, stavbár Otvoriť galériu Dušan Zdroj: sk

Prišiel som 6. marca, bol som v Česku na služobnej ceste. Odber išiel hladko, celé to trvalo do 10 minút. Robili len výter z nosa a hrdla, nebolo to nič nepríjemné. Podľa mňa je dobré, že to robia. Aj keď sme mali trošku obavy, čo sa bude diať, je to však pre naše dobro a bezpečnosť všetkých.

František (19), Jarovnice, nezamestnaný Otvoriť galériu František Zdroj: sk

Nemal som žiadne očakávania ani obavy. Vybrali si ma preto, lebo som pracoval v Česku v automobilke. Pôsobil som tam dva roky. Pre koronavírus fabriku zavreli a na Slovensko som sa vrátil 26. marca. Keď kríza pominie, určite sa tam vrátim, alebo pôjdem pracovať niekam inam do zahraničia.