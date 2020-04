Ako ovplyvní koronavírus Bratislavu? Mesto zverejnilo 3 scenáre, posledný naháňa strach

Magistrát Bratislavy zverejnil tri scenáre možného dopadu nákazy koronavírusom na hlavné mesto.

V piatkovej tlačovej správe o tom informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla. "Magistrát zverejnil materiál s tromi scenármi, ktoré zrozumiteľne popisujú a postihujú celé spektrum možností vývoja situácie. Scenáre s identifikovanými rizikami zároveň tvoria podklad, na základe ktorého už tím odborníkov pracuje na konkrétnych plánoch, aké opatrenia je potrebné pripraviť a urobiť, aby dopady na fungovanie mesta a život jeho obyvateľov boli čo najmenšie," uvádza magistrát.

Dokument vypracoval pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla autorský tím, ktorý tvoril Miroslav Beblavý spoločne s riaditeľom sekcie financií hlavného mesta Matúšom Luptákom, vedúcim oddelenia dátovej politiky hlavného mesta Pavlom Škápikom a riaditeľom magistrátu Ctiborom Košťálom. "Prvý scenár počíta s pozitívnejším vývojom situácie, v ktorom sa pandémiu podarí zastaviť a zvrátiť bez toho, aby infikovala drvivú väčšinu obyvateľstva. Scenáre 2 a 3 sú negatívnejšie a vychádzajú z predpokladu, že sa pandémiu nepodarí zastaviť a jedinou otázkou bude rýchlosť a intenzita jej priebehu. Východiskom pre scenáre boli modely Inštitútu zdravotnej politiky na Ministerstve zdravotníctva SR, ale aj doterajšie zahraničné skúsenosti," uvádza mesto.

Prvým scenárom s 50-percentnou pravdepodobnosťou je mierny priebeh pandémie. Podľa neho sa situáciu na Slovensku v priebehu apríla podarí stabilizovať, obnovenie ekonomickej a spoločenskej aktivity a pohybu obyvateľov možno očakávať od mája. Postupne budú otvárané obchody, reštaurácie, iné prevádzky, aj keď je pravdepodobné, že mnohé obmedzenia budú platiť oveľa dlhšie. V roku 2020 pravdepodobne ešte budú zavedené viaceré preventívne opatrenia v obchodoch.

"Pre Bratislavu by tento scenár znamenal, že počet nových prípadov nákazy bude do 10 denne, čo by predstavovalo do 200 simultánne chorých ľudí, z ktorých bude do 15 hospitalizovaných, z toho do štyroch pacientov si bude vyžadovať intenzívnu starostlivosť, a maximálne jedno úmrtie. Pohyb obyvateľov, ekonomická a spoločenská aktivita v Bratislave sa bude obnovovať veľmi postupne. Bratislava bude trpieť pomalým a limitovaným otváraním hraníc. Možno očakávať prepad hrubého domáceho produktu (HDP) o 5 až 10 percent na celoročnej báze. K obnoveniu rastu ekonomiky dôjde pravdepodobne už na prelome druhého a a tretieho kvartálu. Nezamestnanosť sa po krátkodobom náraste rýchlo stabilizuje a začne mierne klesať," uvádza mesto.

Druhým scenárom so 40-percentnou pravdepodobnosťou je zvládnutý priebeh epidémie. Podľa neho bude situácia dlhodobo vážna, pretože sa nepodarí krivku nákazy zvrátiť, ale podarí sa ju zásadne sploštiť. Počet nakazených dosiahne 25 - 30 percent obyvateľov Slovenska v priebehu 8 až 12 mesiacov, to znamená 2 - 5 percent (100 - 200 tisíc) mesačne. Kritické funkcie štátu aj samosprávy budú zachované, no budú fungovať v rámci dlhodobého vysokého stresu. Časť verejných zamestnancov (do 25 percent) bude vyradená na základe choroby, karantény alebo potreby starostlivosti o blízkych.

"V prípade Bratislavy znamená tento scenár, že hospitalizovaných mesačne bude do 1 500 obyvateľov, z toho intenzívnu starostlivosť bude potrebovať 300 – 500 ľudí, zomrie mesačne 150 - 200 pacientov. Pri trvaní takéhoto stavu po dobu 8 mesiacov tak zomrie odhadom 1 200 - 1 600 ľudí. Prepad HDP bude 10 - 20 percent na celoročnej báze. Obnovenie rastu ekonomiky možno očakávať počas štvrtého kvartálu 2020 alebo aj neskôr. Bratislava zažije najvýraznejšiu recesiu v modernej histórii," uvádza mesto.

Tretím scenárom s 10 percentnou pravdepodobnosťou je nezvládnutá pandémia. Tá bude eskalovať za hranice schopností štátu a spoločnosti ich manažovať, možno očakávať simultánnu vysokú nakazenosť obyvateľstva, počet vážnych prípadov vysoko presahujúcich kapacitu zdravotníctva a zlyhania verejných služieb v niektorých ďalších oblastiach. Počet nakazených obyvateľov dosiahne 40 - 60 percent obyvateľstva v priebehu 3 až 4 mesiacov, to znamená 15 - 20 percent (750 - 1 000 tisíc) mesačne. "Prepad HDP bude 10 - 20 percent na celoročnej báze. Obnovenie rastu ekonomiky možno očakávať počas štvrtého kvartálu 2020, alebo aj neskôr. Bratislava zažije najvýraznejšiu recesiu v modernej histórii," uzavrelo mesto.

Tri scenáre sú podkladom na vypracovanie plánov Bratislavy pre najdôležitejšie oblasti s cieľom minimalizovať dopady na fungovanie mesta a život jeho obyvateľov, a to Plán na minimalizáciu mortality s dôrazom na riešenie rizikových skupín, Plán na zabezpečenie dostupnosti kritických služieb a funkčnosť mestských orgánov, Finančný plán a Plán riešenia hospodárskych a sociálnych škôd.