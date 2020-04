Nová prognóza vládnych analytikov o šírení koronavírusu: Celkovo sa nakazí 170 000 Slovákov

Na svete sú nové prepočty. Analytici Inštitútu zdravotnej politiky, ktorý pôsobí pod ministerstvom zdravotníctva, odhadujú, že najväčší počet ľudí nakazených koronavírusom bude na začiatku júla.

Pripomínajú, že všetko závisí od toho, ktoré vládne opatrenia zostanú v platnosti aj ďalšie týždne. Aj výrazne konzervatívny pohľad však ukazuje, že Slovensko musí čo najrýchlejšie zabezpečiť dvojnásobok pľúcnych ventilácií, ktoré budú potrebné na záchranu životov. Analytici svoj model aktualizovali po dvoch týždňoch a zapracovali doň prijaté opatrenia o otváraní niektorých prevádzok. V najťažšom dni pandémie by tak pomoc prístrojov v nemocniciach potrebovalo 1 030 pacientov. Šéf inštitútu Martin Smatana uviedol, že ide o výrazný pokles, keďže pôvodne odhadovali až tri tisícky ľudí.

„Som veľmi rád, že toto číslo dramaticky po prijatých opatreniach kleslo. Môže to byť splniteľný cieľ. Malo by byť v našich možnostiach a schopnostiach, aby sme ich dovtedy zabezpečili,“ povedal premiér Igor Matovič. Zmenu vo vývoji vysvetľujú experti tým, že sa znížila mobilita Slovákov a každý nakazený potenciálne nakazí menej ako dvoch ďalších ľudí, nie štyroch, ako pôvodne predpokladali. Upozorňujú zároveň na to, že celé to môže trvať až do januára 2021. Keby sme na Slovensku nemali žiadne opatrenia, tak by sme potrebovali až šesťtisíc ventilátorov už o necelé dva mesiace, čo nie je kapacitne zvládnuteľné.

„Aj po zapracovaní nových dát stále platí, že všetky prijaté opatrenia sa ukázali ako adresné a efektívne. Ak sa nám to podarí udržať, veríme, že budeme medzi najlepšími piatimi krajinami, ako Singapur, Taiwan alebo Južná Kórea, ktorým sa to darí efektívne zvládať,“ povedal Smatana. Zároveň pripomína, že model vychádza z toho, že dodržíme najprísnejšie opatrenia. Podarilo sa nám však oddialiť deň, keď nám nevystačia pľúcne ventilácie, až na koniec mája. Nakazených by bolo 3,2 % populácie, čiže 170-tisíc Slovákov.

Matovič zároveň hovorí, že v súčasnosti zvažujú viaceré scenáre, ako pokračovať v riešení pandémie. Do povinnej karantény by šli rizikové skupiny ako seniori, no pre ostatných sa opatrenia uvoľnia. Druhá možnosť by bola, že sa bude pokračovať v režime z tohto týždňa, no pomaly by to zabíjalo ekonomiku. Premiér ráta aj s variantom, že sa celé Slovensko na niekoľko týždňov vypne a pracovať budú len tí, ktorí zabezpečujú základnú infraštruktúru štátu. K tomu by však pristúpil až po celospoločenskej dohode. „Toto opatrenie zavádzajú iba krajiny, ktoré sú vo veľmi silnom náraste, ako Taliansko a Španielsko. Tie už nemali inú možnosť,“ povedal Smatana.

4 scenáre a počet nakazených

1. Vysoká mobilita ľudí

Takto by sa vyvíjala situácia, ak by vláda nezasahovala do života občanov. Celkovo by sa nakazilo 18 % Slovákov a vrchol by prišiel už v polovici mája. Takýto priebeh je napríklad v Taliansku alebo v Španielsku, čiže extrémny nárast pacientov.





2. 70 % mobilita ľudí

Vrchol epidémie na Slovensku by bol presne o 2 mesiace, čiže na konci mája a nakazilo by sa viac ako 787-tisíc ľudí. Problémom by stále bolo, že v nemocniciach a na ventilácii by mohlo skončiť niekoľkonásobne viac ľudí, ako máme kapacity.





3. 30 % mobilita ľudí

Ráta s tým, že sú zatvorené školy, reštaurácie a nariadená domáca karanténa. V tomto prípade by najviac nakazených bolo až o tri mesiace, čiže na začiatku júla. V tom prípade by šlo o viac ako 300-tisíc Slovákov.





4. Nízka mobilita ľudí - súčasné opatrenia

Vládni analytici zarátali do svojich modelov aj situácie, ktoré prijal krízový štáb, čiže čiastočné otvorenie obchodov. V tomto prípade je vrchol v polovici júla, keď sa nakazí 170-tisíc ľudí a celkovo to zasiahne 3,1 % populácie. Potrebovali by sme však tisícku pľúcnych ventilácií, pričom zatiaľ máme asi 600. K tomuto scenáru by však došlo, ak opatrenia zostanú v platnosti ďalšie tri-štyri mesiace.

Radovan Ďurana.

Radovan Ďurana, ekonomický analytik INESS

- Je to rovnaké, ako keby sme sa pýtali, že čo by sa stalo, keby na Slovensko prišla trojmesačná povodeň. Som presvedčený o tom, že my si nemôžeme predstavovať, že za tri mesiace bude ekonomika v takom modeli, ako bola vo februári, ale to čiastočné otváranie - ktoré je podmienené len zabezpečením efektívneho testovania, ktoré nám stále nefunguje - si myslím, že môže nastať v horizonte jedného až dvoch mesiacov a už sa budeme na ten svet pozerať inak. Samozrejme, že to bude obmedzený výkon ekonomiky, ale pokiaľ bude mať dve tretiny zamestnancov opäť možnosť pracovať, tak to bude určite lepšie ako situácia keď bude robiť tretina ľudí.

Andrea Kalavská.

Andrea Kalavská, exministerka zdravotníctva

- Intenzita opatrení a to či by sa mali sprísniť alebo zmierniť bude veľmi závisieť od toho ako na tom budeme s epidemiologickou situáciou na Slovensku. Dôležité tiež bude, či budú ľudia naďalej dodržiavať opatrenia, a koľko sa nám objaví nových prípadov. Je to živý systém, ktorý musí reagovať na aktuálnu situáciu. Asi už nebude svet taký, že po júli tu už nebudeme mať žiadneho nakazeného na koronavírus, to nepredpokladám. Existujú aj scenáre, že bude dvojvlnový, prvá vlna teraz, potom obdobie latencie či malého počtu prípadov a potom znova nárast. Tým, že sa utlmilo šírenie, tak to ochorenie nebude intenzívne, ale bude dlho trvať.