Koronavírus na Slovensku: Potvrdených je 426 infikovaných, obmedzí vláda pohyb ľudí?

Asociácia priemyselných zväzov (APZ) žiada vládu, aby v záujme udržania pracovných miest počas súčasnej krízy po vzore Rakúska a Nemecka zaviedla tzv. kurzarbeit. Vie si predstaviť model, ktorý predstavil minister hospodárstva Richard Sulík na stretnutí so zamestnávateľskými zväzmi. Podľa tohto modelu by 20 % z priemernej mzdy zamestnanca platil zamestnávateľ a 60 % štát. Zvyšných 20 % by bola ušlá časť mzdy ako príspevok zamestnanca, ktorý je doma a nepracuje. "Pri priemernej mzde 1 100 eur mesačne by však dostal o 132 eur viac ako v prípade poberania dávky v nezamestnanosti," uvádza APZ v tlačovej správe. Náklady na mzdy zamestnancov je podľa zamestnávateľov možné financovať z Európskeho sociálneho fondu.

(SITA)