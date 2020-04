Slovenka prehovorila o živote v Taliansku: Na nákup raz do týždňa, strach o rodinu

Boj s pandémiou prežívajú rovnako intenzívne!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Slováci, ktorí žijú v zahraničí, alebo uviazli tisícky kilometrov od domova, priznávajú, že strach z neviditeľného nepriateľa majú všade rovnaký. Ako ho zvládajú v Anglicku, Taliansku či v ostrovnom kráľovstve Tonga?

Adriana (42), Mariano Comense, Taliansko, Každá rodina prišla o niekoho

Adriana býva v Taliansku bezmála 20 rokov. To, čo teraz zažíva so svojimi dvoma deťmi, sa len ťažko opisuje slovami. Všetko sa začalo prvou obeťou 21. februára 2020. Postupne to začalo naberať na obrátkach, zomierali tísice ľudí a taliansky svet sa začal riadiť podľa vydaných vládnych dekrétov.

„Do dnešného dňa boli vydané 3 dekréty, posledný zavrel nielen bary, reštaurácie, posilňovne, plavárne, ale všetko okrem potravín a lekární a pár fabrík,“ začína rozprávanie o ťažkom živote Adriana. Z domu môžu vychádzať 1-krát za týždeň na nákup, a to iba 1 člen rodiny. „Veľa ľudí bolo na začiatku nedisciplinovaných, ale momentálne sú vysoké pokuty, ak niekto vyjde z domu - od 1 600 do 5 000 eur, a ohrozenie na zdraví považujú za trestný čin.

Má strach

Už mesiac majú zatvorené školy, deti sa podobne ako u nás učia online. Taliansko prijalo aj rad ekonomických opatrení. „Štát zabrzdil platenie všetkého - nájom, plyn, elektrina, pôžičky a dane na 2 mesiace. Dane sa neplatia až do septembra,“ uviedla s tým, že ťažké je to najmä z psychickej stránky.

„Obavy mám o svoju rodinu, môj priateľ prišiel o dvoch kolegov a v nedeľu zomrel jeho strýko. V Lombardii nie je rodina, ktorá o niekoho neprišla. Bojím sa aj o rodinu na Slovensku, ako to bude zvládať zdravotníctvo o 10 - 15 dní,“ dodala so strachom bývalá rozhlasová moderátorka Adriana, ktorá si hlavu čistí prekladmi a spolupracuje so stránkou pre Žilinu.

Zoltán (25), Londýn, Anglicko - Angličania zaspali, ako tréner pracujem z domu

Pred piatimi rokmi odišiel Zoltán (25) do Veľkej Británie za prácou. Začínal ako skladník, no neskôr sa mu spnil sen a začal pracovať ako osobný tréner. Urobil si rôzne certifikáty na inštruktora i osobného trénera a nastúpil do jedného z londýnskych fitnescentier. Už po krátkom čase však prišiel šok. Pre prevenciu pred koronavírusom ho museli zatvoriť.

Mladý Slovák však nad správaním a opatreniami anglickej vlády krúti hlavou. „Prvý prípad v Anglicku zaznamenali ešte koncom januára, no vtedy žiadne reálne opatrenia neurobili,” zhodnotil s tým, že ľudia brali informácie o neviditeľnej hrozbe spočiatku s humorom a so zveličovaním. „Až niekoľko týždňov po Slovensku sa v Anglicku začali robiť konkrétne kroky,” pohoršuje sa mladík. Napriek všetkému sú rúška v Londýne skôr výnimkou.

Vypredaný toaleťák

Pre koronavírus sa však život v Londýne úplne nezastavil. Ako všade vo svete, aj v anglických obchodoch ako prvé z regálov zmizli toaletný papier a dezinfekcie. „Bežné potraviny sa dajú bez problémov kúpiť, ale v hypermarketoch teraz ťažko zoženiete ryžu, mäso a čerstvé ovocie, po ktorom je tam neskutočný dopyt. Internetové obchody zase ponúkajú obrovské zľavy,” povedal.

Naspäť do vlasti sa zatiaľ nechystá. Snaží sa zdržiavať doma a pomáhať svojim klientom odtiaľto. „Fungujeme tak, že si cez internet dohodneme plán a sme neustále v kontakte na diaľku, alebo poprípade niektoré verejné priestranstvá poskytujú priestor na cvičenie. Zatiaľ nám nič iné neostáva, len dúfať, že sa to čo najskôr upokojí a vyrieši,” skonštatoval Zoltán.

Tomáš (33), Nuko´alofa, Kráľovstvo Tonga - Košičan uviazol v tropickom raji

Pandémia koronavírusu zasiahla už skoro všetky kúty planéty. Svoje o tom vie aj Košičan Tomáš (33), ktorý sa po rokoch práce v korporácii rozhodol objavovať svet. Všetko sa však skomplikovalo počas cesty na trajekte zo súostrovia Vava’u na ostrov Tongatapu v rámci ostrovného kráľovstva Tongy v južnom Pacifiku. Tento štát 19. marca uzatvoril svoje hranice pre cudzincov, a tak jeho kroky okamžite smerovali na imigračný úrad Tongy.

„Zisťoval som, ako dlho tu môžem ostať. Štandardom je len 30 dní, ale vzhľadom na špeciálnu dohodu medzi Tongou a EÚ mám 90 dní,” zhodnotil Tomáš. Ubytovanie mu našťastie poskytla doposiaľ neznáma pani v obchode. Keďže nie je typ plážového povaľača, snažil sa nájsť aspoň dobrovoľnícku prácu. „Vypomáham na oddelení rozvoja turistických destinácií pri tvorbe fotiek do katalógov a propagácii a inšpekcii miestnych pamätihodností a turistických destinácií,” doplnil Tomáš.

Prísne pravidlá

Našťastie tam žiadny pozitívny prípad nákazy neevidujú, pandémia však v značnej miere ovplyvnila život v hlavnom 25-tisícovom meste Nuku‘alofa. „Už vyše týždňa je vyhlásený mimoriadny stav. Zrušili všetky lety, lode a jachty môžu v prístavoch len doplniť palivo, inak ich odkláňajú. Domov sa nemôže vrátiť z Nového Zélandu dokonca ani tongská kráľovná. Platí tam aj zákaz vychádzania od 20.00 do 6.00 ráno. Podniky a prevádzky, ktoré nie sú nevyhnutné na život, budú zatvorené. Všetci, čo prídu zo susedných ostrovov Tongy, musia ísť do povinnej 14-dňovej karantény,” opísal východniar situáciu v Pacifiku.

V nedeľu pre vieru platí prísny zákaz zábavy či športovania. „Ak by niekoho v ten deň našli kúpať sa v oceáne, alebo nakupovať, skončí vo väzení,” uviedol Košičan, ktorý cestu domov zatiaľ neplánuje. „Som tu už viac ako tri týždne, bez príznakov choroby a úplne zdravý. Ani neviem, ako by som sa vôbec vedel dostať na Slovensko, keďže Nový Zéland, Austrália aj Fidži sú pre tranzit uzavreté,”dodal.