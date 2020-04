Šmahel o problémoch dcérky s novou rodinou: Mia sa o mňa nechcela deliť

Nebolo to jednoduché! Známy fitnes tréner Martin Šmahel (37) po rozvode s moderátorkou Miriam Kalisovou (34) našiel šťastie po boku partnerky Beáty, s ktorou má deväťmesačnú Emku.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Párik má dcérky aj z bývalých vzťahov – Martin šesťročnú Miu a Beáta sedemročnú Lily. Ako však prezradil, malé slečny si spočiatku k sebe museli hľadať cestu a ako rodičia boli bezradní.

Šmahel si založil novú rodinu s vdovou Beátou. V júni minulého roka sa im narodilo dievčatko Emka. Fitnesák má už s exmanželkou Kalisovou dcérku Miu a jeho terajšia partnerka má Lily. Nevlastné sestričky si ale nepadli hneď do náručia. „Samozrejme, na tú svoju pozíciu si musela jedna aj druhá zvykať, miestami to nebolo vôbec ľahké, pre rodičov vôbec. Ale všímame si, že veľmi veľa vecí potrebuje čas a takisto je to pri tejto situácii,“ vyjadril sa v Rádiu Jemné Šmahel v relácii jeho exmanželky s tým, že Mia sa musí deliť o neho ako o otca, aj o všetko ostatné. A nová situácia je to aj pre Lily.

Išlo do tuhého až tak, že rodičia museli vyhľadať pomoc.priznal otvorene fitnesák, pričom dodal, že im pomohol zdravý nadhľad. „A druhá vec, myslím, že nie je hanba poradiť sa s niekým, kto buď podobnú situáciu zažil a zvládol ju, alebo s nejakým odborníkom, ktorý vie o takýchto novodobých rodinných vzťahoch,“ vyjadril sa Martin, pričom dodal, že po vyše dvoch rokoch je to už dobré.

„Ja musím povedať, že ony dve si inak ako sestrička nepovedia,“ doplnila exmanžela Kalisová, ktorá komplimentmi zasypala aj jeho súčasnú partnerku. „Tvoja partnerka Beátka je, mimochodom, úžasná žena. Ja som veľmi vďačná, že práve ona je Miuškinou druhou maminou,“ vyznala sa markizáčka, ktorá svojho bývalého vyspovedala vo svojej relácii.