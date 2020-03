Fitnesák Martin Šmahel berie koronavírus vážne: Strach o deväťmesačnú dcérku!

Dáva si extrémny pozor! Známy fitnestréner Martin Šmahel (37) minulý rok v júni prežil obrovskú radosť, no zároveň chvíle, ktoré sú nočnou morou každého otca či mamy.

Jeho deväťmesačná dcérka Emka, ktorú má s priateľkou Beátou, sa totiž narodila predčasne a išlo jej o život. Malá bojovníčka sa z toho najhoršieho už vystrábila, no jej zdravie je stále veľmi krehké. Šmahel preto nič nenecháva na náhodu a svoje dievčatko chráni pred zúriacim koronavírusom všetkými možnými spôsobmi.

Šmahel sa stal druhýkrát otcom minulý rok v júni. Dcérka, ktorú má s priateľkou Beátou, však prišla na svet predčasne. Emka sa narodila v 26. týždni a vážila len 800 gramov. Ďalšie vrásky na tvári pribudli čerstvým rodičom po tom, ako havarovala sanitka, v ktorej bolo bábätko prevážané. Hoci malá bojovníčka už odvtedy zosilnela, stále to, žiaľ, nemá vyhraté.

„Dostáva sa z toho, dobre napreduje, no hovorí sa, že pri predčasne narodených deťoch sú také dva roky, keď dobiehajú všetko, čo by mali. To znamená návštevy lekárov, kontroly a je tam taká obozretnosť,“ povedal Novému Času fi tnesák, ktorý svoje dievčatko chráni o to viac, že na Slovensku i vo svete vyčíňa nebezpečný koronavírus.

„Sme doma, izolovaní od ľudí, s nikým sa nestretávame a keď sa dá, všetko riešime cez mobil, cez počítač. Denne chodíme na trojhodinové prechádzky, ale iba do lesa, kde sme sami. Celkom dobre to robí aj malej, tá spí v kočíku,“ vysvetlil Martin, ktorý je v obrovskom strehu.

Nemieni riskovať

„Snažíme sa hlavne preto, že malá sa narodila v štádiu, keď ešte nemala vyvinuté pľúca, mala s tým dlho problémy. Tak sme asi desaťkrát obozretnejší než hocikto iný, nemienim nič riskovať,“ vyjadril sa Šmahel, ktorý chodí medzi ľudí len v nevyhnutných prípadoch. Do obchodu ide vtedy, keď je tam najmenej ľudí, používa ochranné rúško aj rukavice a ruky si dezinfi kuje gélom. O tom, ako sa chrániť pred nebezpečnou pliagou, poučil aj sedemročnú dcérku svojej partnerky.

„Lily si umýva ruky častejšie ako predtým a na dvere dala taký oznam, keby náhodou niekto prišiel, že si má umyť ruky,“ dodal s úsmevom Martin. Dcérka Mia (6), ktorú má s bývalou manželkou Miriam Kalisovou, je momentálne na strednom Slovensku u starých rodičov. Jej mama ju tam nechala, aby nebola vystavená nebezpečenstvu koronavírusu v Bratislave, kde je evidovaných najviac prípadov.