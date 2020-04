Sklamaní sú aj svetoví tenisti: Zrušenie Wimbledonu legendárneho Federera zničilo

Grandslamový turnaj tenistov vo Wimbledone sa v tomto roku neuskutoční. Organizátori ho v stredu zrušili pre pandémiu nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra AP.

Na správu o presunutí prestížneho turnaja reagovali aj svetoví tenisti a tenistky. "Vlaňajšie finále bude naveky jedným z najpamätnejších dní v mojom živote. Teraz však prechádzame niečím dôležitejším ako je tenis. Wimbledon sa určite vráti a budem sa môcť ešte dlhšie tešiť na obhajobu titulu," napísala Halepová, ktorá nebude môcť tento rok obhájiť vo Wimbledone titul.

Veľké sklamanie neskrýval rekordný osemnásobný wimbledonský šampión Roger Federer. "Som zničený," priznal Švajčiar, ktorý vlani v strhujúcom finále prehral s Djokovičom až po päťsetovom boji, v rozhodujúcom dejstve nevyužil dva mečbaly. Aj sedemnásobná wimbledonská víťazka Serena Williamsová niesla zrušenie prestížneho turnaja ťažko. "Som otrasená," vyznala sa Američanka.

V plánovanom termíne sa nebude hrať ani ďalší grandslamový turnaj Roland Garros v Paríži, preložili ho až na jeseň. O odklade uvažujú aj organizátori US Open, v New Yorku sa má hrať od 31. augusta do 13. septembra. Momentálne sú pozastavené všetky turnaje ATP i WTA Tour do 7. júna.