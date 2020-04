Bouchardová sa vybrala na miesto ďaleko od ľudí: Fanúšikov však zaujal jej zadok!

Kanadská tenistka Eugenie Bouchardová (26) nepodceňuje situáciu okolo koronavírusu a svoj voľný čas sa rozhodla skrátiť výletom na miesto, kde bola ďaleko od ľudí.

Sexi tenistka a 332. hráčka sveta podľa rebríčka ATP sa vybrala do Mohavskej púšte (štát Nevada, USA), aby preskúmala krásy Red Rock kaňonu. K fotke, ktorú zdieľala svojim viac ako dvom miliónom fanúšikom na instagrame, pridala stručný popis: "Sociálny odstup." Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Jeden z jej priaznivcov zareagoval na záber slovami: "Dúfam, že to bola samospúšť." Mnohých však na fotke zaujalo najmä Bouchardovej vypracované pozadie. "To je zadok," poznamenal jeden z komentujúcich. Ďalší z fanúšikov vtipne komentoval: "Prečo sa nemôže prísť izolovať do môjho domu?"