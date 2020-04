Muž oslávil svoje narodeniny netradične: Budete žasnúť, čo robil na svojej 6-metrovej záhrade

Povedal si, že chce pomôcť a nejaká karanténa ho len tak nezastaví. Bývalý anglický futbalista James sa rozhodol, že zabehne maratón, aby získal peniaze pre NHS (Národnú zdravotnícku službu). To, že mal k dispozícii len jeho 6-metrovú záhradu, rozhodne nebral ako prekážku!

Ako uvádza portál GloucestershireLive, bývalý hráč anglického futbalového klubu Brimscombe & Thrupp James Campbell sa rozhodol, že svoje 32. narodeniny oslávi tým, že urobí niečo nezištné. Na Twitteri zverejnil výzvu, že ak dostane 10 000 zdieľaní, na svojej záhrade odbehne maratón.

„Ďakujem všetkým, ktorí môj príspevok zdieľali. Vaša podpora bola neuveriteľná,“ napísal James. Bývalý futbalista si spočiatku nebol úplne istý dátumom, ktorý si vybral, ale poznamenal, že v ten istý deň má aj narodeniny. „Svoje narodeniny by sme si mali zapamätať, ale pre mňa je teraz najdôležitejšie to, aby sme pre NHS vyzbierali čo najviac peňazí v čase, ktorý je veľmi náročný,“ vysvetľoval James.

„V týchto podivných časoch som doma týždeň sám, a tak mi napadla táto hlúpa myšlienka. Avšak, každý má rád hlúpe nápady, nie? Budem behať hore a dolu, až pokiaľ neprekonám potrebnú vzdialenosť, nech to stojí, čo to stojí,“ pokračoval bývalý futbalista. „Nájdem spôsob, ako vám počas maratónu spustím živé vysielanie. Bude to najnudnejšie vysielanie v histórii,“ zavtipkoval James.

A tak sa aj stalo. 1. apríla odbehol na zadnej záhrade svojho domu, ktorá má dĺžku 6 metrov, neuveriteľných 42 km a 270 metrov! Vďaka jeho výkonu sa podarilo vyzbierať viac ako 3 500 libier (takmer 4 000 eur).