Predpovedali mu veľkú kariéru, no všetko je inak: Réway napriek problémom nestráca motiváciu

Slovenskému hokejovému útočníkovi Martinovi Réwayovi (25) v minulosti odborníci prorokovali veľkú hokejovú kariéru.

Aj pod vplyvom rôznych okolností vrátane zdravotných problémov sa mu však nepodarilo naplniť tieto predpoklady. Dvadsaťpäťročný hokejista sa v ostatných rokoch snaží opäť naskočiť do "rozbehnutého vlaku", v ročníku 2019/2020 to skúšal v Kladne a sezónu ukončil v Poprade. "Riešim dlhodobý problém, beriem lieky. Motiváciu stále mám, chcem sám sebe dokázať, že na to máme. To ma ženie vpred," prezradil Réway v rozhovore pre iDnes.cz.

Martin Réway v minulosti reprezentoval Slovensko na dvoch seniorských svetových šampionátoch - v rokoch 2014 a 2016. V zámorí strávil dve sezóny v juniorke, medzi seniormi v ročníku 2017/2018 odohral v AHL za Laval Rocket 5 zápasov a vrátil sa Európy.

Priznal tiež, že po prestupe do Popradu sa cítil dobre, pod Tatrami našiel domáci tím s domácou atmosférou. Krivé slovo nemal ani na Kladno, v ktorom sa mimoriadne snažil, ale klubu nepomáhal tak, ako si sám predstavoval. "Už pred pôsobením v Kladne som mal psychické problémy. Vďaka vedeniu klubu som začal chodiť k terapeutovi a začal riešiť dlhodobý problém. Pre moju psychiku nebolo ideálne, že som tímu nepomáhal tak, ako som si predstavoval. Odmalička som bol zvyknutý bodovať. Zbieral som bod na zápas, potom ma 'zrazili' problémy so srdcom a prišiel úpadok. Musím sa zmieriť s tým, že už som na tom inak ako v minulosti. Moje problémy však nie sú len o hokeji," priznal veľmi úprimne slovenský hokejový útočník.

Martin Réway v ostatných sezónach mimoriadne bojuje, ale časté choroby mu robia škrt cez rozpočet. "Dosť často sa mi stáva, že sa dostávam do kondície a potom príde choroba. Isté okamihy ukazujú, že to v sebe stále mám. Chcel by som sa vrátiť na nejakú úroveň. Je možné, že sa to už nestane, aj na takú možnosť sa musím pripraviť. V živote mi však neverilo už mnoho ľudí," poznamenal hokejista so šikovnými rukami aj skvelým prehľadom na ľade.