Bojuje v prvej línii: Kedysi hviezdil v UFC, teraz zachraňuje životy

Tak tomu sa povie šľachetné gesto. Bývalá hviezda UFC Phillipe Nover (36), ktorý len nedávno zápasil v klietke, sa pripojil k zdravotníkom v prvej línii v boji proti pandémii koronavírusu.

Nover je zdravotným bratom v nemocnici v štáte New York, kde sa podobne ako v celých Spojených štátoch situácia vymkla spod kontroly. V New Yorku je evidovaných viac ako 75 tisíc nakazených osôb, z toho viac ako 1500 úmrtí. V rozhovore pre MMA Fighting opísal hrôzy, ktoré denne vidí. "Videl som pacientov, ktorí mi umierali pred očami. Pacientov, ktorí sa nemohli ani len nadýchnuť. Nie je to nič, čo by som chcel vidieť, ale myslím, že nám pomôže, ak budú ľudia dodržovať karanténu a zostanú doma. Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) sú preplnené pacientami s Covid-19. Stalo sa nám, že sme mali pacienta s infarktom, no nemohli sme ho dať na JIS," opisuje zážitky z nemocnice.

Nover, ktorého posledný zápas v najväčšej svetovej organizácii MMA sa uskutočnil v roku 2017, tiež skritizoval svojho bývalého šéfa Dana Whitea, ktorý stojí na čele UFC, zato, že hľadá spôsoby, ako uskutočniť súboj o titul ľahkej váhy medzi Khabibom Nurmagomedovom a Tonym Fergusonom. "Pravdepodobnosť toho, že sa títo mladí športovci nakazia je nízka, no ohroziť môžu ostatných, ktorí to potom môžu šíriť ďalej," dodal.