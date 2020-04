Behanie, cyklistika, nákupy: Hrozí vonku rýchla nákaza?

Cez víkend nám priniesla jar nádherné teplé počasie a slniečko.

Napriek koronavírusu a prosbe zostať doma ľudia vychádzali von zo svojich domovov. Prechádzali sa v parku, jazdili na bicykli, korčuliach, behali. Niektorí s rúškami, niektorí bez nich. Aké je to nebezpečné? Ako ľahko sa môžu ľudia vonku nakaziť? Nemecký magazín Bild sa opýtal lekárov.

Prechádzka

Musím zmeniť smer, ak ku mne beží iný bežec?

- Nie, potenciálne infekčné kvapôčky sa šíria hlavne kašľom, menej dýchavičnosťou. Dodržiavajte však vzdialenosť najmenej 1,5 metra.

Mal by som z dôvodu bezpečnosti nosiť respirátor, keď sa prechádzam tam, kde je súčasne veľa iných ľudí?

- Nie, nie je to potrebné. Dodržiavajte vzdialenosť od ostatných ľudí, a ak ju nemožno dodržať, vyberte si radšej inú trasu.

Môžem sa s ostatnými pri chôdzi rozprávať?

- Mali by ste sa vyhnúť „vykecávaniu“ so susedmi alebo s ľuďmi, s ktorými sa stretnete, pretože len tak sa kvapôčky vírusov dostávajú do vzduchu. Huggett: „To znamená, že ak neprídem do kontaktu s človekom, ktorý kráča oproti, riziko nakazenia je veľmi nízke.“

Nakupovanie na víkendovom trhu

Na čo musím dávať na víkendovom trhu, ale aj v supermarkete pozor?

Huggett: „Víkendový trh je ako nakupovanie v supermarkete: keď stojím v rade, musím dodržiavať odstup. Vzdialenosť od predavača by tiež mala byť dostatočne veľká, aby bola zabezpečená vzájomná ochrana. Ovocie a zelenina by sa mali následne umyť, očistiť alebo uvariť. Toto sa však nevzťahuje len na obdobie korony, ale platí to všeobecne.“

Existujú (nákazlivé) kvapky vo vzduchu ako neviditeľné oblaky, ktoré niekto práve vykašľal?

- Nie. Kvapky, ktoré vznikajú pri kašľaní, sú pomerne veľké a rýchlo padajú na zem, navyše sú odfúkavané vetrom.

Stačí, ak si predávajúci nasadí rukavice?

- Iba ak si rukavice vymení po každom predaji. Keďže je ťažké skontrolovať to, mali by ste sa napríklad úplne vzdať platby v hotovosti a platiť len bezdotykovo. Po nákupe si dôkladne umyte ruky.

Behanie a bicyklovanie

Musím zmeniť stranu ulice, ak ku mne prichádza iný bežec alebo cyklista?

- Nie. Pľúcna lekárka Dr. Susanne Huggett: „Vo voľnej prírode máte k dispozícii veľa vzduchu a vďaka vetru sú kvapôčky rýchlo odviate preč. Každý by mal robiť svoj šport, a ak prechádzate okolo seba s dostatočným odstupom, nehrozí riziko infekcie.“

Je nebezpečné, ak jazdíme na bicykli, alebo beháme vo dvojici? Aká veľká by mala byť vzdialenosť medzi nami?

- Nie, ak nevykazujete žiadne príznaky koronavírusu, môžete pokračovať v cvičení spolu, ale iba v skupinách po dvoch. Vzdialenosť by mala byť min. 1,5 metra.

Som obzvlášť ohrozený, ak pri behu alebo jazde na bicykli vdychujem

a vydychujem vzduch zhlboka?

- Nie, naopak. Čerstvý vzduch počas fyzického cvičenia vedie k lepšiemu prevzdušneniu a prekrveniu pľúc, čím sa znižuje riziko zápalu pľúc.