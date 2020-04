Trénerské legendy o neochote hráčov Žiliny znížiť platy: Urobili si z klubu dojnú kravu!

Jednou z príčin, prečo sa MŠK Žilina ocitol od dnešného dňa v likvidácii, bola neochota hráčov súhlasiť s dočasným znížením platov. Sedemnásť futbalistov áčka na to doplatilo hromadnými výpoveďami. Od mája si môžu hľadať nové fleky. Lídri kabíny tvrdia, že návrh odmietli, lebo sa im zdal vysoký.

Kapitán šošonov Miroslav Káčer pre Nový Čas potvrdil, že chceli klubu pomôcť, ale k druhému kolu rokovaní sa už nedostali. „Pôvodný návrh sme odmietli, ale ďalšie rokovanie nám už klub neumožnil a rovno poslal výpovede.“ Brankár Dominik Holec, ktorý je súčasťou futbalovej Žiliny už dvadsať rokov, vysvetlil, prečo väčšina hráčov nesúhlasila s redukciou platov. „Hráčom, ktorých nazvali lídrami kabíny, chceli krátiť mzdu o 80 percent. To je podľa nás veľmi veľa.“ Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Obrátili sa preto na Úniu futbalových profesionálov, ktorá zvykne zastupovať hráčov, keď sa ocitnú v problémoch. „Chceli sme sa s klubom dohodnúť, ale nie v takej výške, v akej prišiel jeho návrh. Nie je pravda, že sme nechceli ísť dole s platmi. Mrzí ma to, čo sa stalo a že mi MŠK Žilina pošle výpoveď kuriérom bez toho, aby mi niekto niečo povedal,“ dodal Holec.

Ladislav Jurkemik, bývalý dvojnásobný tréner Žiliny, tvrdí, že išlo o neuvážený krok hráčov a za následky si môžu sami. „Veď, keď nič nerobia, tak za čo chcú peniaze? Ak sa bijú do pŕs za klub, tak by mali prísť a jasne povedať, že nám nateraz stačí 50 percent z platu. A vybavená vec. Zažil som niečo podobné v St. Gallene. Klub prechádzal na profesionálnu bázu a išiel do kolien. Všetci sme museli dať 30 percent z platu. Kto nesúhlasil, išiel preč,“ pripomenul Jurkemik pre Nový Čas.

Aj tréner Milan Lešický zažil éru šéfa klubu Jozefa Antošíka. Časy, keď šošoni čelili v Lige majstrov londýnskej Chelsea. Podľa neho je to muž experimentu s veľkou autoritou, ktorého by mali hráči v tejto situácii viac chápať. „Presedlal z nákupov hotových hráčov na výchovu mladých talentov, ktoré potom výhodne predal. Vyšiel mu aj projekt s umelou trávou, kde mohla mládež celoročne trénovať. Klub pod jeho vedením prešiel stúpaniami i pádmi, ale vždy sa niekam posunul.“ Teraz je v likvidácii...

Ako to vidia?

Ladislav JURKEMIK (66) tréner Žiliny (2000/2001, 2004/2005)

Schvaľujem postup majiteľa Žiliny. Asi sa inšpiroval vo Švajčiarsku, kde Sion nedávno tiež rozpustil mužstvo. Ja by som takisto neplatil hráčov, keď nerobia. Ak si platy znížili v Barcelone, tak prečo nie v Žiline. Hráči nemôžu neustále kravu iba dojiť. Musia jej prísť aj oproti. Ukázať vzťah a srdce ku klubu.

Stanislav GRIGA (58) hráč (1980/1981) a tréner (1995/1996) Žiliny

Dostal som tiež výpoveď, ako aj väčšina hráčov. Nebol som zamestnancom klubu. Fungoval som ako živnostník. O prípadnej ďalšej spolupráci v týchto podmienkach som sa rozprával s vedením. Dostal som informáciu, že pozíciu špecializovaného trénera útočníkov, ktorú som zastával dva roky, rušia.

Milan LEŠICKÝ (74) tréner Žiliny (2002/2004)

Hráči chceli vždy viac peňazí. Neuvedomujú si, ako klub funguje. Oni hrajú vždy za seba. Ak by sa dohodli, neskončilo by to takto radikálne. Majiteľ klubu zodpovedá za celkový výsledok. Teda, či vyprodukuje stratu, alebo zisk. Odteraz budú žiť s nálepkami, že oni pomohli položiť žilinský klub.