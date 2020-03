Kmotrík ml. už počíta straty: Predčasné ukončenie súťaže by bolo najhoršou alternatívou

Šíriaci sa koronavírus spôsobuje problémy vo všetkých oblastiach športového života. V náročnej finančnej situácii sa ocitajú viaceré slovenské kluby a výnimkou nie je ani úradujúci futbalový majster ŠK Slovan Bratislava.

Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší sa v rozhovore pre denník SME vyjadril, že "belasých" zasiahla ekonomická kríza a už teraz sú straty vysoké.

Účastník skupinovej časti Európskej ligy prišiel počas "futbalovej karantény" o veľkú časť príjmov od svojich partnerov a nemalou chýbajúcou časťou sú financie za vstupné. "Verili sme, že v nadstavbovej časti by na atraktívne zápasy prišlo na Tehelné pole viac fanúšikov, čím by sme mohli aspoň sčasti vykompenzovať ekonomické straty z prvej polovice sezóny. Pre krízu sa zastavili sľubne rozbehnuté rokovania o nových partnerstvách. Ak by sa ročník nedohral, museli by sme riešiť aj odškodnenie držiteľov permanentiek," uviedol Kmotrík ml.

Začiatkom týždňa sa v médiach objavila prekvapujúca správa z tábora MŠK Žilina. Až 15 hráčov dostalo výpoveď a klub sa od 1. apríla ocitne v likvidácii. V Bratislave takéto problémy nemajú a zatiaľ neboli krátené ani platy hráčov. "Zvažujeme viacero možností, ako prečkať súčasnú krízu, ktorá nás výrazne zasiahla. Výdavky na réžiu klubu sú viac-menej rovnaké ako v čase, keď sa hrala súťaž, no príjmy sú prakticky nulové. S hráčmi o vzniknutej situácii komunikujeme a ak príde reč na platy, tak k akýmkoľvek úpravám môže prísť len po vzájomnej dohode," pokračoval Kmotrík ml.

Web MŠK Žilina uviedol, že od holandského tímu Feyenoord Rotterdam dostal za januárový prestup Róberta Boženíka zatiaľ iba desatinu transferovej sumy. Ružová situácia nie je ani v prípade odchodu slovinského kanoniera Andraža Šporara. "Od Sportingu Lisabon sme zatiaľ prijali len jednu platbu vo výške 950-tisíc eur. Fixná suma pritom bola stanovená na šesť miliónov eur. A úprimne, mám obavy, aký dosah bude mať kríza a či si portugalský klub bude vedieť plniť svoje záväzky," skonštatoval generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava.

Ivan Kmotrík ml. sa stotožňuje s tým, že zdravie a bezpečnosť sú v súčasnej situácii na prvom mieste. Zároveň však verí, že sezóna sa bude môcť dohrať. "Zrušenie či predčasné ukončenie súťaže je najhoršou alternatívou, a to bez ohľadu na naše tabuľkové postavenie po základnej časti. Všetci v Slovane si prajeme, aby sa situácia upokojila a liga sa mohla riadne dohrať desiatimi kolami nadstavbovej časti," dodal Kmotrík ml.