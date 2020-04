Z výšky platu primátora najmenšieho krajského mesta sa zatočí hlava: Rybníček predbehol Bratislavu aj Košice!

Zvýšenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy v roku 2019 mnohí ľudia na Slovensku ani nepocítili. Na platoch primátorov a starostov sa však prejavilo celkom zreteľne.

Primátor najmenšieho krajského mesta na Slovensku si po úprave svojho platu nielenže poriadne prilepší, ale predbehol dokonca aj bratislavského primátora, či primátora Košíc. Mzda Richarda Rybníčka sa totiž prehupla cez 6-tisícovú hranicu. O čiastkach, ktoré muži a ženy na čele miest a obcí poberajú, sa mnohým obyvateľom Slovenska ani nesníva. Aj napriek tomu, že primátori a starostovia sú pod drobnohľadom, ich platy stále rastú a väčšina z nich sa proti tomu ani nebúri.

Trenčiansky primátor Richard Rybníček si po novom prilepší o viac ako 400 eur. Jeho plat sa prvýkrát v histórii prehupol cez 6-tisícovú hranicu a mesačne tak zarobí 6 186 eur. Plat primátora hlavného mesta Bratislavy je pritom ešte o 100 eur nižší. Na otázky ohľadom platu reagoval Richard Rybníček prostredníctvom svojej hovorkyne Evy Mišovičovej s tým, že komentovať to nebude, nie je to jeho rozhodnutie a plat vychádza zo zákona. Prilepšia si aj trenčianski poslanci - a to o rovných 23 eur. Mnohým Trenčanom však zvyšovanie miezd mestských radných zdvihlo žlč.

Čo si myslia o zvyšovaní miestni?

Anton Beták (51), Trenčín

„Aj napriek tomu, že to je zákonné, neviem či to je adekvátne voči väčším krajským mestám, ale to už nech posúdi každý sám,“ povedal Anton.

Branislav Ladický (33), pedagóg, Trenčín

„Sú tu samé výtlky, výmole, za parkovanie sa platia nekresťanské peniaze, zvyšujú sa poplatky, miestne dane, poplatky za škôlku,“ povedal rozhorčený pedagóg Branislav. „Ako posledné krajské mesto sme mali vynovené námestie ale inak nevidím, že by mesto niekam napredovalo, len sa zahusťuje, ale to si bude musieť primátor sám obhájiť, či si naozaj tie peniaze zaslúži a nie len preto, že mu patria zo zákona,“ dodal.

Porovnanie platov:

Richard Rybníček, Trenčín, 6 186 eur

Matúš Vallo, Bratislava, 6 048 eur

Jaroslav Polaček, Košice, 5 316 eur