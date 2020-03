Novela zákona priniesla zmeny u pediatrov: Čo by o nej mali vedieť rodičia

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 27. marca 2020 zaviedla tzv. "pandemické ošetrovné".

Upravili sa tak procesy pediatrov pri potvrdzovaní potreby ošetrovania detí.

Pediatri od uvedeného dátumu nepotvrdzujú rodičom zdravých detí do dovŕšenia 11 rokov (10 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné. Nepotvrdzujú rodičom zdravých detí, to znamená detí bez akútneho zhoršenia zdravotného stavu s dlhodobo nepriaznivým stavom do dovŕšenia 18 rokov (17 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné.

Potvrdzujú rodičom chorého dieťaťa bez ohľadu na vek nevyhnutnú potrebu osobného a celodenného ošetrovania z dôvodu náhleho zhoršenia jeho zdravotného stavu za predpokladu, ak rodičia dieťaťa nie sú poberateľmi ošetrovného z dôvodu uzatvorenia predškolských a školských zariadení. V takomto prípade pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo), na II. diel potvrdenia uvedie, dokedy si choré dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie. Následne oba diely Žiadosti o ošetrovné odovzdá rodičovi, ktorý si uplatní nárok na ošetrovné zaužívaným spôsobom.

"Pediatri taktiež potvrdzujú rodičom dieťaťa od dovŕšeného 11. roku do dovŕšenia 16 rokov veku (15 rokov + 364 dní), ktoré zatiaľ nejaví známky choroby, avšak vyžadujú osobné a celodenné ošetrovanie z dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť pobyt v domácom prostredí bez dozoru rodiča. Potreba osobného a celodenného ošetrovania nie je u týchto detí automatická ale musí ju indikovať pediater. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetrovania sa v zdravotnej dokumentácii uvedie diagnóza U07.2," informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Za celé obdobie od 9. marca 2020, keď sa začali uzatvárať školy, do skončenia krízovej situácie stačí vypísať jednu žiadosť o ošetrovné pre každého rodiča, čiže už nie je potrebné každých 10 dní vypisovať novú žiadosť. Pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) a na II. diele potvrdenia neuvedie dokedy dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie.

"Oba diely Žiadosti o ošetrovné zašle Sociálnej poisťovni pediater. Rodičia žiadajú o potvrdenie telefonicky. Každému rodičovi vystaví pediater iba jednu žiadosť o ošetrovné na celé krízové obdobie. Ak sa potrebujú rodičia počas krízovej situácie vystriedať pri ošetrovaní dieťaťa, pediater vystaví každému rodičovi samostatnú žiadosť o ošetrovné," upresňuje hovorca.