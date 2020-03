Americký pastor je prívržencom konšpiračných teórií: Vysmieva sa koronavírusu, vydali naňho zatykač

Na americkej Floride v pondelok vydali zatykač na pastora, ktorý nerešpektuje vládne nariadenia na boj proti koronavírusu a naďalej celebruje omše so stovkami veriacich, na ktorých sa vysmieva z údajnej "hystérie" okolo koronavírusu.

Ako v pondelok informoval Chad Chronister, šéf polície z Hillsborough County, pastorovi Rodneymu Howardovi-Browneovi najskôr dávajú šancu, aby sa vzdal sám, a ak to nespraví, prídu ho zatknúť. Polícia by uprednostnila prvú možnosť, keďže pastor Howard-Browne má podľa Chronistera "veľký arzenál zbraní a početnú ochranku".

Rodney Howard-Browne je americkej verejnosti už dlhšie známy ako stúpenec tých najdivokejších konšpiračných teórií a podporovateľ krajnej pravice. V tomto duchu pristupuje aj k pandémii koronavírusu, o ktorej tvrdí, že je len komplotom zo strany mocných. Jeho účelom je vraj čo najviac vystrašiť ľudí a donútiť ich neskôr k tomu, aby sa dali zaočkovať, čo ich podľa Howarda-Brownea zabije.

V mnohých iných krajinách sú na šírenie takýchto bludov paragrafy, nie však v Spojených štátoch s ich širokým poňatím slobody slova. Podľa amerického portálu Right Wing Watch, ktorého autori monitorujú nebezpečné prejavy americkej konšpirátorskej scény a krajne pravicových organizácií, Howard-Browne o koronavíruse už dlhé týždne vyhlasuje, že ide o podvod, ktorý svetové vlády vymysleli už v roku 2010. Veriacim sa to snaží dokázať okrem iného bonmotom, že on sám nepozná nikoho, kto by mal koronavírus, a tiež nepozná nikoho, kto by poznal niekoho iného, kto má toto ochorenie.

"Využijú na to Svetovú zdravotnícku organizáciu, ktorá potom príde, prevezme kontrolu nad všetkými štátmi a príde s vakcínami. Bude to ale povinná vakcinácia, ktorou môžu vyzabíjať množstvo ľudí," blúznil Howard-Browne aj túto nedeľu na omši v Tampe. "Je to o redukcii populácie, pretože na tejto planéte je vraj priveľa ľudí a s tými správnymi vakcínami sa dajú pozabíjať," cituje pastora Right Wing Watch.