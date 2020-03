Fotka mladého lekára obletela svet: Uvidíte ju celú, bez sĺz neostanete

Srdcervúci záber! Fotky, ktoré sa v čase koronakrízy šíria internetom, lámu srdcia a dokazujú vážnosť situácie.

Jared Burks je lekár, ktorý pracuje v Arkansase v rizikovej nemocnici s pacientmi infikovanými koronavírusom.

Kvôli vysokému riziku nákazy nebýva momentálne so svojou rodinou. Manželka sa dočasne presťahovala k svojim rodičom, Jared tak býva vzdialený hodinu cesty od rodiny, píše fox4news.com.

Keď sa Jaredovi podarí, príde pozrieť svoju rodinu. Tak vznikol aj tento záber, ktorý zverejnila jeho manželka a teraz koluje internetom. Vidno na ňom, ako sa cez sklenené dvere zdraví so svojím ročným synčekom. "Pozrite, koho sme dnes konečne videli! Keď odišiel znova do práce, rozplakala som sa ako malé dieťa. Chýba nám, ale robíme to, čo musíme. Buďte vďační za všetko, čo vám bolo dopriate, to nám pomôže dostať sa z tejto situácie," napísala jeho manželka Alyssa na Facebooku.

„Čelíme tomu spolu. Zdravotníci a ich rodiny obetujú každý deň a toto je jedna z tých obetí niektorých z nás, aby pomohli spomaliť šírenie tohto vírusu," hovorí Alyssa a nalieha na to, aby každý zostal doma, aby mohla byť jeho rodina a nespočetné množstvo ďalších opäť spolu. "Zostaňte doma kvôli tým, ktorých máte radi. Zostaňte doma, aby tí, ktorí sú v prvej línii, mohli pracovať a starať sa o tých, ktorí ich najviac potrebujú."