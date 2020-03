Hrôza vo Washingtone: Koronavírusom sa nakazil takmer celý spevácky zbor, hlásia mŕtvych

V Spojených štátoch sa koronavírusom nakazil podľa posledných informácií takmer celý 60-členný spevácky zbor. Zo šesťdesiatich členov Speváckeho zboru Skagit Valley z mesta Mount Vernon v americkom štáte Washington, ktorí boli na skúške 10. marca, sa potvrdila nákaza koronavírusom už u štyridsiatich piatich.

Traja z nich sú momentálne v nemocnici a ďalší dvaja už zomreli, informuje britská BBC. Členovia súboru na skúške dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia, o ktorých sa vtedy súdilo, že sú dostatočné - dezinfikovali si ruky aj oblečenie, dodržiavali od seba navzájom najmenej metrovú vzdialenosť, nepodávali si ruky ani sa neobjímali. Evidentne to však nestačilo.

BBC pripomína, že hoci sa koronavírus šíri najmä prostredníctvom kvapôčiek vykašľaných nakazenou osobou, podľa viacerých štúdií sa môže prenášať aj vzduchom prostredníctvom aerosólov, ktoré človek vdýchne. Potvrdzuje to napríklad aj štúdia, ktorú 17. marca zverejnil renomovaný odborný magazín New England Journal of Medicine.